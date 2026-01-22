Česko vyrovná rekord. Na zimnú olympiádu vyšle viac ako sto športovcov

Česká výprava na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d 'Ampezzo bude mať 113 športovcov. Jej zloženie dnes schválilo plénum Českého olympijského výboru.
Je to rovnaký počet, aký sa zúčastnil doteraz rekordných zimných hier v Pekingu v roku 2022. Tam síce v nominácii bolo napokon 116 olympionikov, ale niektorí kvôli zraneniu a koronavírusu do súťaží nezasiahli.
Počet nominovaných z dnešného pléna sa môže ešte drobne zmeniť po prípadnom ďalšom prerozdelení kvót.
Druhýkrát za sebou je v českom tíme pre zimnú olympiádu viac ako stovka športovcov. Napomáha k tomu predovšetkým účasť oboch hokejových tímov, ktoré dokopy tvoria 48 hráčov a hráčok. Výprava je tak o niečo väčšia ako na letných hrách 2024 v Paríži, kde bolo 111 českých športovcov.
"Bol to boj o miesta do poslednej chvíle, ale nakoniec máme rovnako veľkú výpravu ako minule. Je super, že máme oba hokejové tímy, rovnako ako dva tímy v curlingu. Je škoda, že sa nepodarila kvalifikácia bobistom, ktorí boli vždy tradičnou súčasťou tímu," uviedol šéf výpravy Martin Doktor.
Prvýkrát v histórii bez bobistov
Českí bobisti budú na ZOH chýbať prvýkrát v histórii samostatného Česka. Od Albertville 1992 do Pekingu 2022 štartovali nepretržite.
České farby bude reprezentovať štvorica olympijských medailistov - rýchlokorčuliarka Martina Sáblíková, lyžiarka a snowboardistka Ester Ledecká, snowboardkrosárka Eva Adamczyková a biatlonista Michal Krčmář.
Rýchlokorčuliarka Sáblíková bude na ZOH po šiesty raz a dvadsať rokov po debute v Turíne sa chystá na lúčenie s olympijskou scénou, ktorá jej priniesla sedem medailí vrátane troch zlatých.
Naopak premiéra pod piatimi kruhmi čaká devätnásťročného Metoda Jílka, ktorý v tejto sezóne Svetového pohára vyhral preteky na 5000 aj 10 000 metrov a pasoval sa do úlohy jedného z favoritov. Ako dvojnásobná medailistka z nedávneho ME pôjde na zoh Nikola Zdráhalová.
Trojnásobná olympijská šampiónka Ledecká sa znovu chystá pretekať v zjazdovom lyžovaní aj v alpskom snowboardingu. Na doske bude v paralelnom obrovskom slalome útočiť na tretie olympijské zlato za sebou, aj keď tým kvôli termínovej kolízii príde o zjazd na lyžiach.
V lyžovaní bude pretekať v superobrovskom slalome, ktorý senzačne vyhrala v Pchjongčchangu 2018.
Najmladšou členkou výpravy je skikrosárka
Mužského hokejového turnaja sa prvýkrát od Soči 2014 zúčastňujú hokejisti z NHL. V mimoriadne kvalitnej konkurencii sa bude chcieť presadiť aj česká reprezentácia s devätnástimi zlatými medailistami z predvlaňajších majstrovstiev sveta v Prahe.
Bez šance na medailu nie sú ani hokejistky, ktoré v rokoch 2022 a 2023 získali na MS bronz a na posledných dvoch svetových šampionátoch skončili štvrté.
Olympijská premiéra čaká 68 členov výpravy. Najmladšou športovkyňou českého tímu je 18-ročná skikrosárka Lucie Krausová. Naopak najstarší je 48-ročný curler Radek Boháč. Športovcov doplní 182 členov sprievodu vrátane piatich zástupcov vedenia ČOV.
Slávnostné otvorenie olympijských hier je naplánované na 6. februára. Už o dva dni skôr začnú súťaže, okrem iného pre českých curlerov Juliu Zelingrovú a Víta Chabičovského. Olympiáda sa skončí 22. februára.