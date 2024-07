VIDEO: Všetky koncerty zrušila, no vystúpila na Eiffelovke. Celine Dion uzavrela otvárací ceremoniál

"Hrdá Quebecanka z Charlemagne je na pódiu pri otváracom ceremoniáli! Celine Dion je kanadská ikona, neuveriteľný talent a prekonala toho veľa, aby tu dnes večer mohla byť," napísal na X kanadský premiér Justin Trudeau.

"Celine, je skvelé vidieť ťa opäť spievať."

Dion, známa najmä vďaka ústrednej piesni filmu "Titanic" "My Heart Will Go On", bola prvýkrát spozorovaná v Paríži v utorok, čo vyvolalo špekulácie, že bude súčasťou piatkovej extravagancie.