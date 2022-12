Carolina predĺžila skvelú sériu, stanovila hneď dva klubové rekordy

"Máme za sebou veľmi dobré obdobie a podľa mňa aj celý rok. Nemali sme žiadnu krízu po hernej stránke," uviedol k forme svojho mužstva tréner Rod Brind'Amour.

V tomto roku doviedol tím štvrtýkrát za sebou do play off, čo bol taktiež klubový rekord. Hurricanes sa v minulej sezóne prebojovali do konferenčného semifinále, v ktorom podľahli New Yorku Rangers 3:4 na zápasy.

VIDEO: Zostrih zápasu Carolina Hurricanes - Florida Panthers