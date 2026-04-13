Skúsený Portugalčan povedie účastníka majstrovstiev sveta. Trénoval aj Real Madrid

Futbalistov Ghany povedie na majstrovstvách sveta skúsený portugalský tréner Carlos Queiroz.
Sedemdesiattriročný kouč nahradí Otta Adda, ktorý bol prepustený pred dvoma týždňami. Oznámila to v pondelok Ghanská futbalová asociácia.
Addo bol na konci marca odvolaný krátko po prehre 1:2 v prípravnom stretnutí v Nemecku, čo bola pre Ghanu štvrtá prehra za sebou.
"Tréner Queiroz začne svoju prácu okamžite, aby pripravil Čierne hviezdy na turnaj, ktorý odštartuje 11. júna," uviedol vo vyhlásení národný futbalový zväz. Detaily zmluvy neoznámil.
Queiroz naposledy trénoval národný tím Ománu a so svetovými šampionátmi už má veľké skúsenosti. V roku 2010 v Juhoafrickej republike viedol svoje Portugalsko a na ďalších troch majstrovstvách sveta bol na lavičke Iránu.
Na klubovej úrovni trénoval okrem iného Real Madrid.
Ghana bude hrať na MS v Severnej Amerike v skupine L s Anglickom, Chorvátskom a Panamou.