Debakel, ďalšia prehra a koniec. Ghana pred majstrovstvami sveta mení trénera

Futbalisti Ghany sú zhruba dva mesiace pred štartom majstrovstiev sveta bez trénera. Po pondelňajšej prehre v prípravnom stretnutí s Nemeckom v Stuttgarte (1:2) skončil pri tíme Otto Addo.
Vedenie zväzu informovalo o okamžitom odvolaní 50-ročného nemeckého rodáka a bývalého bundesligového hráča na internetovej stránke. Nástupcu chce vymenovať v dohľadnej dobe.
Majiteľ nemeckého aj ghanského občianstva Addo pri reprezentácii africkej krajiny pôsobil od marca 2024. Zvládol s tímom úspešne kvalifikáciu na tohtoročný šampionát v USA, Mexiku a Kanade, ale jeho zverenci v pondelok utrpeli štvrtú prehru v rade.
Predchádzal jej piatkový debakel 1:5 od Rakúšanov vo Viedni. Neúspešnú aktuálnu sériu v prípravných zápasoch, ktorá sa začala v novembri, umocňuje celkové skóre 2:10.
Addo celú hráčsku kariéru strávil v Nemecku, kde hral Bundesligu za Dortmund, Mohuč a Hamburg. Reprezentoval ale krajinu svojich rodičov Ghanu a na konte má v národnom drese 15 zápasov a dva góly.
Na trénerskej lavičke národného tímu prvýkrát pôsobil už v roku 2022 a bol s ním aj na majstrovstvách sveta v Katare, kde jeho zverenci vypadli v skupinovej fáze.
Na nadchádzajúcom šampionáte, ktorý sa začne 11. júna, sa Ghana stretne v základnej skupine s Anglickom, Chorvátskom a Panamou.