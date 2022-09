ONLINE: Casper Ruud - Carlos Alcaraz dnes (finále, US Open, nedeľa)

Carlos Alcaraz se může po dnešním finále cítit jako Stan Wawrinka. Pokud vyhraje, tak stejně bude nadále žít ve stínu svého slavnějšího krajana. Ne, že by to bylo na škodu. Alcaraz už jde v jeho stopách. Nikoliv na antuce (to asi ani nejde). Nicméně jedná se o nejmladšího grandslamového semifinalistu od roku 2005, kdy Nadal postoupil na Roland Garros mezi čtyři nejlepší. Dalším milníkem pro Alcaraze je skutečnost, že si během US Open zajistil svou premiérovou účast na Turnaji mistrů. Alcaraz zažívá skvělou sezonu, vyhrál čtyři turnaje, včetně tisícovky v Miami či antukové pětisetovky v Barceloně. Disponuje perfektní bilancí 50:11 (na tvrdém povrchu 20:4). Pakliže ji dnes vylepší, tak se stane historicky nejmladší světovou jedničkou. Jak uvádí server iSport, tak Alcaraz může překonat Australana Lleytona Hewitta, který byl lídrem žebříčku ve věku 20 let, 8 měsíců a 23 dnů. Devatenáctiletý Alcaraz se momentálně nachází na čtvrté pozici. Přitom na US Open startuje teprve podruhé v kariéře, loni skrečoval čtvrtfinále Kanaďanovi Augerovi. Ve třetím kole například vyřadil Řeka Tsitsipase, který si loni zahrál finále Paříže a vedl proti Djokovićovi 2:0 na sety. Tsitsipasovi bylo proti Alcarazovi úplně k ničemu, že mu dal ve čtvrtém setu kanára. V rozhodujícím pátém setu totiž Alcaraz postoupil nejtěsnějším možným rozdílem, tj. 7:5 v tiebreaku.

Carlos Alcaraz se může po dnešním finále cítit jako Stan Wawrinka. Pokud vyhraje, tak stejně bude nadále žít ve stínu svého slavnějšího krajana. Ne, že by to bylo na škodu. Alcaraz už jde v jeho stopách. Nikoliv na antuce (to asi ani nejde). Nicméně jedná se o nejmladšího grandslamového semifinalistu od roku 2005, kdy Nadal postoupil na Roland Garros mezi čtyři nejlepší. Dalším milníkem pro Alcaraze je skutečnost, že si během US Open zajistil svou premiérovou účast na Turnaji mistrů. Alcaraz zažívá skvělou sezonu, vyhrál čtyři turnaje, včetně tisícovky v Miami či antukové pětisetovky v Barceloně. Disponuje perfektní bilancí 50:11 (na tvrdém povrchu 20:4). Pakliže ji dnes vylepší, tak se stane historicky nejmladší světovou jedničkou. Jak uvádí server iSport, tak Alcaraz může překonat Australana Lleytona Hewitta, který byl lídrem žebříčku ve věku 20 let, 8 měsíců a 23 dnů. Devatenáctiletý Alcaraz se momentálně nachází na čtvrté pozici. Přitom na US Open startuje teprve podruhé v kariéře, loni skrečoval čtvrtfinále Kanaďanovi Augerovi. Ve třetím kole například vyřadil Řeka Tsitsipase, který si loni zahrál finále Paříže a vedl proti Djokovićovi 2:0 na sety. Tsitsipasovi bylo proti Alcarazovi úplně k ničemu, že mu dal ve čtvrtém setu kanára. V rozhodujícím pátém setu totiž Alcaraz postoupil nejtěsnějším možným rozdílem, tj. 7:5 v tiebreaku.