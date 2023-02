Spanilá jazda Levíc sa v Európe skončila, mala víťaznú bodku

Európsky pohár FIBA - skupina J

Práve McCallum bol levickým motorom, spolu s excelentnou streľbou za 3 body. Jej častým exekútorom bol Kneževič. Kyjevčania síce odpovedali, ale posledné slovo mal v prvej štvrtine opäť McCallum, s klaksónom upravil na 25:21.

To, čo si Levičania vyrobili na prelome prvej a druhej štvrtine, im súper v priebehu niekoľkých momentov zobral a opäť sa vrátil zápas do vyrovnanej partie. Družstvá sa striedali v tesných náskokoch. O čosi lepšie to napokon do prestávky zvládol Kyjev, po prvom polčase viedol 44:41.

Levičanom vyšiel správnym spôsobom aj nástup do druhého polčasu, hlavne po defenzívnej stránke sa udržiavali na dostrel jedného útoku. Veľmi im pomohol strelecky Kneževič, svoj tím dostal opäť po dlhšom čase do vedenia.