Crawford v noci písal históriu. Stal sa prvým boxerom s nesporným titulom v 3 váhových kategóriách

LAS VEGAS. Terence Crawford si v sobotu na Allegiant Stadium v Las Vegas pripísal jednohlasné víťazstvo nad Saulom „Canelom“ Álvarezom a stal sa nesporným šampiónom super strednej váhy v napínavom súboji.
Crawford od začiatku určoval tempo premysleným výkonom, v ktorom predviedol svoju neuveriteľnú rýchlosť rúk a presný pohyb nôh. Rozhodcovia bodovali zápas 116-112, 115-113 a 115-113 v prospech Američana.
Týmto triumfom sa Crawford stal prvým mužským boxerom, ktorý získal titul nesporného šampióna v troch rôznych hmotnostných kategóriách.
Slzy a možná rozlúčka
„Nie som tu náhodou. Canelo je skvelý šampión, musím pred ním zložiť klobúk. Je to veľký súper a veľmi si ho vážim. Bojoval ako šampión,“ povedal Crawford, ktorý sa po vyhlásení výsledku neubránil slzám.
Na otázku, či bude boxovať znova, odpovedal: „Neviem, musím si sadnúť s mojím tímom a porozprávame sa o tom.
Chcem poďakovať všetkým – fanúšikom aj neprajníkom. Vážim si vás všetkých. Pozdravujem svojich fanúšikov aj tých, čo fandili Canelovi. Všetci sa teraz môžeme vrátiť domov k svojim deťom.“
Keďže Álvarez aj Crawford boli v minulosti označovaní za najlepších boxerov bez ohľadu na váhovú kategóriu, tento zápas už vopred sľuboval majstrovskú ukážku boxu.
Dvojica predviedla atraktívny súboj, ktorý sledovalo viac než 70-tisíc divákov na štadióne a milióny ďalších na Netflixe, napäto až do konca 12 kôl.
Crawford, bývalý nesporný šampión v ľahkej welterovej a welterovej váhe, ako aj štvornásobný svetový šampión, nastúpil do zápasu o dve hmotnostné kategórie vyššie.
Na piatkovom vážení mal rekordných 167,5 libry (75,98 kg) – presne toľko ako Álvarez – no tento posun nijako neovplyvnil jeho pohyblivosť.
Umenie rovnováhy
S plným vedomím súperovej obrovskej sily bol Crawford počas väčšiny zápasu lepším boxerom a majstrovsky neutralizoval Álvarezove útoky.
37-ročný Američan si udržiaval odstup, rýchlo sa vyhýbal nebezpečenstvu a zasypával súpera presnými údermi. Neustály tlak menšieho boxera zatlačil Álvareza dozadu.
Mexický šampión síce v úvode trafil niekoľko úderov na telo, no po tom, čo bol v prvej polovici zápasu jasne preboxovaný, prestal byť opatrný a snažil sa silou dotlačiť súboj do knockoutu.
Ten však nikdy neprišiel.
Naopak, Crawford si čoraz viac veril, predvádzal tvrdé kombinácie a absorboval aj tie údery, ktoré prešli jeho obranou. Vylepšil si tak bilanciu na 42-0 (31 KO) a udržal si svoju pozoruhodnú neporaziteľnosť.
Pre Álvareza to bola prehra, no zároveň aj dôvod na hrdosť.
„Som víťaz už len preto, že tu som. To, že som tu, ma robí víťazom. Riskujem a to som urobil aj teraz,“ povedal 35-ročný boxer.
„Som rád, že som mohol zdieľať ring s takými skvelými bojovníkmi ako on. Ak to zopakujeme, bude to skvelé. V boxe som už dosiahol veľa. Moje dedičstvo je jasné a rád riskujem, pretože milujem box.“
V predzápasovom programe Ír Callum Walsh zdolal Fernanda Vargasa Jr., zatiaľ čo súboj super strednej váhy medzi Christianom Mbillim a Lesterom Martinezom sa skončil remízou.