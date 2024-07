Dá do toho všetko, verí tréner Triebeľovej. V prvom kole ju čaká náročná prekážka

PARÍŽ. Slovenská boxerka Jessica Triebeľová vstúpi do zápolení na OH v Paríži v nedeľu večer. V prvom kole ju od 21.52 h v North Paris Aréne v kategórii do 66 kg čaká štvrťfinalistka z OH 2020 Alcinde Lucas dos Santosovej z Mozambiku. Reprezentačný tréner Pavol Hlavačka považuje Afričanku za favoritku súboja, no verí, že Triebeľová prekvapí. Program a výsledky - Letná olympiáda Paríž 2024 Dos Santosová je vicemajsterka sveta a víťazka africkej kvalifikácie, na OH v Tokiu skončila ôsma.

"Je to kvalitná súperka, ale sme na OH, je tu 20 najlepších boxeriek, ťažko si vyberať. Takže je skúsená. Žreb je aký je, Jessica dá do toho všetko," povedal Hlavačka pre TASR.

Mozambičanka boxuje v opačnom garde rovnako ako Slovenka. "Bude to preto zaujímavé aj z hľadiska taktiky. Ale veríme, že sa Jessice podarí presadiť jej silné stránky a budú dominantnejšie. Každý zápas je tu na olympiáde otvorený," dodal Hlavačka. Reprezentačný tréner sa spolu s osobným trénerom slovenskej olympioničky Antonom Čeredničenkom venovali v uplynulých hodinách taktickej príprave. "Máme súperku napozeranú, v tréningu sa tréner snažil na ňu ušiť taktiku. Ale to nie je počítačová hra a v ringu sa bude všetko odvíjať od situácie. Ale favoritkou duelu je asi súperka. No Jessica mala dobrú formu tento rok a ak to pretaví v ringu a bude boxovať ako na ME (tento rok získala na šampionáte bronz - pozn.) a na olympijskej kvalifikácii, nie je bez šance."