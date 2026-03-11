Pri predbiehaní brata stratil kontrolu a narazil do domu. Nemecký bojovník to neprežil

Československá bojová organizácia Oktagon MMA sa už dávnejšie presunula za hranice a dobyla aj nemecký trh. Jedným z prvých tamojších bojovníkov, ktorí sa tam pridali, bol aj Ibrahim Cholo.
Len 28-ročný športovec však tragicky zahynul v nedeľu večer pri autonehode v Severnom Porýní-Vestfálsku. Množstvo priateľov, kolegov či fanúšikov mu vyjadrilo úctu.
Podľa policajných správ Cholo stratil okolo 21:15 h kontrolu nad svojím úplne novým BMW. Údajne predbehol v zákrute svojho vlastného brata.
Auto potom narazilo bokom stranou vodiča do steny domu. Po zrážke sa aktivoval automatický systém núdzového volania eCall.
Záchranári však na mieste mohli iba konštatovať smrť športovca.
K tragédii prispieva aj fakt, že otec dvojročnej dcérky v súčasnosti čaká s manželkou ďalší prírastok do rodiny. Informoval o tom web bild.de.