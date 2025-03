Tipéri aj v odvetách ostávajú verní favoritom i gólom, hovorí bookmaker Niké

Najviac tipovanými súbojmi boli tie, kde bojovali favoriti na celkovú trofej. Veľa tipérov sa sústredilo na madridské derby, mnohí si vyhliadli aj duel Liverpool – PSG. No viacerí si ponuku rozklikli a vybrali si tipy na góly.

„ V prvom hracom dni padli góly na oboch stranách a viacerým tipérom to zaistilo výbornú výhru. Jeden tipujúci podal všetky štyri duely v tomto znení a z 300 eur zinkasoval 3 135 eur. Iný tipér k nim doplnil triumf Realu v madridskom derby a z 400 eur urobil vynikajúcich 4 628 eur. “

„Áno, aj v odvete veria silným tímom. Najtipovanejšie zápasy pred odvetami sú Barca, Inter a Arsenal, nábery na ich triumfy sa pohybujú nad hranicou 90 %. Čiže tipéri veľmi neberú do úvahy, že niekto má náskok po prvom zápase,“ uzatvára Slušný.

Väčšina tipujúcich však očakáva opätovný triumf Liverpoolu – až 70 %. Vo všeobecnosti veria tipéri vždy viac favoritovi. Platí to aj v momente, keď zvládol už prvé stretnutie?

Aj v odvetách čakajú tipéri góly. Jeden podal tiket za odvážnych 1000 eur v konzervatívnejšom kurze 1,52 a dúfa, že v Liverpoole to okrem domácich padne aj Parížu.

Bookmaker radí

Ako vidí osemzápasové odvety Ligy majstrov hlavný bookmaker Niké Richard Slušný?

Tu je jeho pohľad: „Liverpool sa vďaka svojej kvalite presadí aj v odvete s PSG a postup potvrdí víťazstvom. Zameria sa na obranu a protiútoky a potrestá chyby PSG, ktoré sa musí tlačiť do útoku. Dortmundu aj napriek domácej remíze verím na postup. Je v jeho silách v Lille vyhrať, prípadne po remíze uspieť v predĺžení alebo rozstrele. Domáci budú premotivovaní, cítia šancu na postup a Nemci ich za to vytrestajú. V ďalších dvoch zápasoch čakám ofenzívne predstavenia a strelecky by sa mohli presadiť všetky tímy.“

