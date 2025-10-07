Trikrát ho nenašli dopingoví komisári. McGregor dostal od UFC dištanc na viac ako jeden rok

LONDÝN. Bývalý šampión v perovej a ľahkej váhovej kategórii Conor McGregor prijal 18-mesačný dištanc za porušenie antidopingových pravidiel, oznámila v utorok organizácia UFC.
Vo vyhlásení na svojej webovej stránke organizácia MMA uviedla, že McGregor v roku 2024 zmeškal tri pokusy antidopingovej agentúry Combat Sports Anti-Doping (CSAD) zameraných na odber biologických vzoriek – konkrétne 13. júna, 19. septembra a 20. septembra, čo viedlo k tzv. „pochybeniam ohlásenia miesta pobytu“.
„McGregor plne spolupracoval s vyšetrovaním CSAD, prevzal zodpovednosť a poskytol podrobné informácie, ktoré podľa CSAD prispeli k zmeškaným testom,“ uviedla UFC vo vyhlásení.
„Vzhľadom na McGregorovu spoluprácu a okolnosti CSAD znížila štandardný 24-mesačný trest za tri pochybenia ohlásenia miesta pobytu o šesť mesiacov. Jeho obdobie suspendácie sa začalo 20. septembra 2024 (v deň tretieho pochybenia) a skončí sa 20. marca 2026.“
McGregor, ktorý v UFC nenastúpil od júla 2021, keď si v poslednom zápase proti Dustinovi Poirierovi zlomil nohu, uviedol, že chce zápasiť na akcii v Bielom dome v júni budúceho roka.