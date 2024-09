Slovenský boccista siahal na medailu, v dramatickom súboji napokon neuspel

Mezík viedol v súboji o bronz po úvodných dvoch hrách 2:0, svoju tretiu však nevyhral a Vongsa znížil na 1:2.

V poslednej mali obaja svoje loptičky v tesnom blízkosti bielej, rozhodcovia tak museli premeriavať vzdialenosti a dve Thajčanove boli o milimetre bližšie.

Keďže Mezík už minul všetkých šesť svojich loptičiek, z triumfu 3:2 sa tešil jeho súper, ktorý ďalšie dve už ani neodhádzal.

"Bol to veľmi dobrý zápas, boj o každú loptičku, no bohužiaľ to nevyšlo. Viedol som 2:0, no nevyhral som svoju tretiu zmenu a potom mal výhodu on," zhodnotil svoje posledné vystúpenie v dvojhre.