Čerňanská ukončila Svetový pohár v TOP 20. Nemka s premiérovým celkovým triumfom

Svetový pohár v boboch
Výsledky - monoboby žien, Altenberg:
1.
Kaillie Armbrusterová Humphriesová
USA
1:58,97 min
2.
Bree Walkerová
Austrália
+ 0,13 s
3.
Laura Nolteová
Nemecko
+ 0,19 s
4.
Lisa Buckwitzová
Nemecko
+ 0,51 s
5.
Katrin Beierlová
Rakúsko
+ 0,61 s
6.
Melissa Lotholzová
Kanada
+ 0,66 s
19.
Viktória Čerňanská
Slovensko
+ 2,73 s
Slovenská bobistka Viktória Čerňanská obsadila 19. miesto v monoboboch na záverečnom podujatí Svetového pohára v Altenbergu.
V nemeckom stredisku skončila so stratou 2,73 sekundy na víťaznú Kaillie Armbrusterovú Humphriesovú z USA (1:58,97 min).
Druhá bola Austrálčanka Bree Walkerová so stratou 0,13 s.
Na treťom mieste skončila Nemka Laura Nolteová (+0,19 s), ktorá sa stala prvýkrát v kariére celkovou víťazkou SP v monoboboch.
Dvadsaťsedemročná pretekárka si po poslednom podujatí udržala 17-bodový náskok pred Walkerovou. Tretia celkovo skončila ďalšia Nemka Lisa Buckwitzová.