Čerňanská ukončila Svetový pohár v TOP 20. Nemka s premiérovým celkovým triumfom

Viktória Čerňanská.
Viktória Čerňanská. (Autor: Facebook Viktória Čerňanská)
TASR|17. jan 2026 o 13:02
Slovenka stratila na víťazku takmer tri sekundy.

Svetový pohár v boboch

Výsledky - monoboby žien, Altenberg:

1.

Kaillie Armbrusterová Humphriesová

USA

1:58,97 min

2.

Bree Walkerová

Austrália

+ 0,13 s

3.

Laura Nolteová

Nemecko

+ 0,19 s

4.

Lisa Buckwitzová

Nemecko

+ 0,51 s

5.

Katrin Beierlová

Rakúsko

+ 0,61 s

6.

Melissa Lotholzová

Kanada

+ 0,66 s

19. 

Viktória Čerňanská

Slovensko

+ 2,73 s

Slovenská bobistka Viktória Čerňanská obsadila 19. miesto v monoboboch na záverečnom podujatí Svetového pohára v Altenbergu.

V nemeckom stredisku skončila so stratou 2,73 sekundy na víťaznú Kaillie Armbrusterovú Humphriesovú z USA (1:58,97 min).

Druhá bola Austrálčanka Bree Walkerová so stratou 0,13 s.

Na treťom mieste skončila Nemka Laura Nolteová (+0,19 s), ktorá sa stala prvýkrát v kariére celkovou víťazkou SP v monoboboch.

Dvadsaťsedemročná pretekárka si po poslednom podujatí udržala 17-bodový náskok pred Walkerovou. Tretia celkovo skončila ďalšia Nemka Lisa Buckwitzová.

