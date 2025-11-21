Skvelý štart Čerňanskej do olympijskej sezóny. V úvodných pretekoch atakovala pódium

Viktória Čerňanská
Viktória Čerňanská (Autor: Facebook Viktória Čerňanská)
21. nov 2025 o 12:15
Za víťaznou domácou Ericou Vossovou zaostala v súčte dvoch jázd o 1,36 sekundy.

Slovenská bobistka Viktória Čerňanská vstúpila do olympijskej sezóny piatym miestom v súťaži monobobov na podujatí Severoamerického pohára v kanadskom Whistleri.

Vo Whistleri absolvuje ďalšie preteky monobobov v noci na sobotu (od 23.00 SEČ), následne bude štartovať s Luciou Mokrášovou v súťaži dvojbobov. Čerňanská s Mokrášovou bojujú o účasť na ZOH 2026.

V zámorí sa v rámci Severoamerického pohára majú ešte predstaviť v Park City, po návrate do Európy ich čakajú podujatia svetového pohára v Lillehammeri, Sigulde, Winterbergu, St. Moritzi a Altenbergu.

