Čerňanská zopakovala skvelé umiestnenie. S krajankou bojuje o ZOH

Viktória Čerňanská. (Autor: Facebook/Viktória Čerňanská)
2. dec 2025
Tentoraz sa išli preteky dvojkolovo.

Slovenská bobistka Viktória Čerňanská pridala ďalšie šieste miesto v súťaži monobobov na podujatí Severoamerického pohára v Park City.

Tentoraz sa išli preteky dvojkolovo, s časom 1:44,38 min stratila na víťaznú Kanaďanku Biancu Ribiovú 87 stotín sekundy.

Čerňanská sa ešte s Luciou Mokrášovou predstaví v súťaži dvojbobov. Slovenské reprezentantky bojujú o účasť na ZOH 2026.

Po pretekoch v Park City sa vrátia do Európy, kde ich čakajú podujatia Svetového pohára v Lillehammeri, Sigulde, Winterbergu, St. Moritzi a Altenbergu.

