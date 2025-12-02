Čerňanská zopakovala skvelé umiestnenie. S krajankou bojuje o ZOH

Slovenská bobistka Viktória Čerňanská pridala ďalšie šieste miesto v súťaži monobobov na podujatí Severoamerického pohára v Park City.
Tentoraz sa išli preteky dvojkolovo, s časom 1:44,38 min stratila na víťaznú Kanaďanku Biancu Ribiovú 87 stotín sekundy.
Čerňanská sa ešte s Luciou Mokrášovou predstaví v súťaži dvojbobov. Slovenské reprezentantky bojujú o účasť na ZOH 2026.
Po pretekoch v Park City sa vrátia do Európy, kde ich čakajú podujatia Svetového pohára v Lillehammeri, Sigulde, Winterbergu, St. Moritzi a Altenbergu.