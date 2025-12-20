Čerňanská sa nedostala do TOP 10. Na víťazku stratila viac ako sekundu

Viktória Čerňanská
Viktória Čerňanská (Autor: Facebook Viktória Čerňanská)
TASR|20. dec 2025 o 12:04
Vo štvrtých pretekoch monobobov v sezóne zvíťazila Bree Walkerová z Austrálie.

Svetový pohár v boboch - Sigulde

Ženy - monoboby:

Poradie

Meno

Krajina

Čas

1

Bree Walkerová

Austrália

1:46,48 min

2

Laura Nolteová

Nemecko

+ 0,11 s

3

Katrin Beierlová

Rakúsko

+ 0,14 s

14

Viktória Čerňanská

Slovensko

+ 1,20 s

Slovenská bobistka Viktória Čerňanská obsadila v sobotných pretekoch Svetového pohára v lotyšskej Sigulde 14. priečku.

Vo štvrtých pretekoch monobobov v sezóne zaostala za víťazkou Bree Walkerovou z Austrálie v súčte dvoch jázd o 1,20 sekundy.

Druhá skončila Nemka Laura Nolteová (+0,11) a pódium doplnila Rakúšanka Katrin Beierlová (+0,14).

