Čerňanská sa nedostala do TOP 10. Na víťazku stratila viac ako sekundu

Svetový pohár v boboch - Sigulde
Ženy - monoboby:
Poradie
Meno
Krajina
Čas
1
Bree Walkerová
Austrália
1:46,48 min
2
Laura Nolteová
Nemecko
+ 0,11 s
3
Katrin Beierlová
Rakúsko
+ 0,14 s
14
Viktória Čerňanská
Slovensko
+ 1,20 s
Slovenská bobistka Viktória Čerňanská obsadila v sobotných pretekoch Svetového pohára v lotyšskej Sigulde 14. priečku.
Vo štvrtých pretekoch monobobov v sezóne zaostala za víťazkou Bree Walkerovou z Austrálie v súčte dvoch jázd o 1,20 sekundy.
Druhá skončila Nemka Laura Nolteová (+0,11) a pódium doplnila Rakúšanka Katrin Beierlová (+0,14).