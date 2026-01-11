Čerňanská skončila v najlepšej pätke. V súťaži monobobov na víťazku stratila sekundu

Viktória Čerňanská. (Autor: Facebook/Viktória Čerňanská)
V súťaži štartovalo dokopy 12 pretekárok.

Slovenská bobistka Viktória Čerňanská skončila v súťaži monobobov na ďalšom podujatí Severoamerického pohára v Lake Placid na piatom mieste.

Na víťaznú Kanaďanku Biancu Ribiovú stratila v súčte dvoch jázd 1,05 sekundy. V súťaži štartovalo dokopy 12 pretekárok.

Čerňanská, ktorá už má istú miestenku na olympijské preteky v monoboboch v Cortine d'Ampezzo, nadviazala na predošlé výsledky z Lake Placid, pred týždňom obsadila v tomto americkom stredisku piatu a štvrtú priečku.

Spolu s brzdárkou Luciou Mokrášovou budú ešte v dejisku ZOH 1932 a 1980 štartovať v súťaži dvojbobov.

