Ako keď pekná baba dvakrát nepríde na rande. Tretíkrát už nedúfate, vravel Lobotka

KOŠICE. Slovenská futbalová reprezentácia už má istotu baráže v kvalifikácii na majstrovstvá sveta a stále je v hre aj o priamy postup.
Rozhodlo sa o tom v piatok večer v Košiciach, kde Slováci zdolali Severné Írsko 1:0.
Víťazstvo domácich sa však nerodilo ľahko, VAR im neuznal dva góly a rozhodujúci presný zásah padol napokon v pridanom čase. Vsietil ho debutant v národnom tíme Tomáš Bobček.
Stačí mu desať minút
„Emócie sú neopísateľné. Som šťastný. Túžil som po prvom štarte v reprezentácii a ten som dostal. To, že som dal aj gól, je taká čerešnička,“ poznamenal útočník Lechie Gdaňsk.
Aktuálne má výbornú formu, v Ekstraklase je najlepším strelcom s deviatimi gólmi. „Z klubu som si priniesol pohodu a som rád, že som to ukazoval aj na tréningoch reprezentácie,“ doplnil.
Tréner Francesco Calzona vyzdvihol, že Bobček pracuje „tvrdo a v tichosti“ a v poslednom období sa veľmi zlepšil.
„Čím viac nejaký útočník rozmýšľa o góloch, tým častejšie sa stáva, že tie góly neprichádzajú. Aj preto som sa začal sústrediť na prácu, na to, čo môžem ovplyvniť na ihrisku,“ vysvetľoval 24-ročný útočník.
Bezprostredne po zápase sa ešte nestihol dlhšie porozprávať s trénerom. „Pogratuloval mi a ja som mu povedal, že mi stačí desať minút,“ smial sa Bobček.
VIDEO: Tomáš Bobček po zápase
Haraslín ho skasíruje
Úsmev na tvári mal aj Lukáš Haraslín. „Veľké mužstvá dokážu vyhrávať zápasy v pridanom čase a nám sa to podarilo už viackrát,“ zdôraznil kapitán pražskej Sparty.
V reprezentácii je aj pokladníkom. Práve jemu teda musí zaplatiť niečo autor gólu Tomáš Bobček.
„Bude ho to stáť veľa, ale to ostane medzi nami v kabíne. A myslím si, že v takýchto chvíľach každý hráč je rád. Skasírujem ho tak, ako sa patrí,“ smial sa Haraslín.
Dvakrát bol blízko ku gólu po priamych kopoch, v oboch prípadoch mu však prekazila radosť VAR.
Prvý raz gól neplatil pre Škriniarov ofsajd, potom zase pre ruku Davida Strelca.
VIDEO: Lukáš Haraslín po zápase
Všetci verili až do konca
Strelec si bol vedomý, že sa lopty dotkol rukou. „Vedel som, že to nebude gól, ale potešil som sa, lebo nikdy neviete, ako to bude vyzerať na kamere. Išiel som do súboja s kapitánom hostí, ale vedel som, že som mal ruku a pravdepodobne to rozhodca neuzná,“ prezradil futbalista Middlesbrough.
„Aj v Luxembursku sme rozhodli zápas v 90. minúte. Všetci sme verili. Ja už som bol na lavičke, už som sa na to ani nemohol pozerať. Mužstvo je naozaj silné a dokázalo to aj tentoraz,“ doplnil Strelec.
VIDEO: David Strelec po zápase
Odkiaľ pramení táto mentálna sila? Stanislav Lobotka v tom má jasno. „Či nám góly uznajú alebo neuznajú, máme nejaké návyky, ako chceme hrať,“ vyzdvihol.
„Tréner nastavil mentalitu, dal nám silu, že môžeme vyhrať s každým, že sme dobrí futbalisti a keď budeme robiť to, čo máme, tak môžeme byť úspešní. Máme veriť jemu, máme veriť spoluhráčom a úspech sa dostaví,“ podčiarkol stredopoliar Neapola.
Po dvoch neuznaných góloch však aj on tŕpol. Po víťaznom góle Bobčeka sa najprv ani neodvážil tešiť. „Je to ako keď pozvete peknú babu na rande a ona dvakrát nepríde. Tretíkrát už nedúfate,“ trefne poznamenal Lobotka.
VIDEO: Stanislav Lobotka po zápase
Výborná atmosféra
Atmosféru v Košiciach si pochvaľovali všetci hráči. „Ja som ani nepočul záverečný hvizd, fanúšikovia boli takí hluční,“ vravel Bobček.
„Fanúšikovia nás hnali dopredu celých sto minút,“ poznamenal Haraslín.
Pred rokom hrala reprezentácia v Košiciach s Azerbajdžanom. Aj ten zápas sa skončil víťazstvom Slovákov.
„Už vtedy tu bola super atmosféra. V takýchto ťažkých zápasoch vám ľudia veľmi pomôžu, lebo vidia a cítia, že chcete vyhrať. A hráči sú možno unavení, ale keď počujú to povzbudzovanie, tak do toho dajú všetko,“ zdôraznil Lobotka.