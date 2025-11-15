Ako keď pekná baba dvakrát nepríde na rande. Tretíkrát už nedúfate, vravel Lobotka

Hráč Severného Írska Conor Bradley (2) a hráč Slovenska Stanislav Lobotka (22) počas kvalifikačného zápasu na majstrovstvá sveta 2026.
Fotogaléria (120)
Hráč Severného Írska Conor Bradley (2) a hráč Slovenska Stanislav Lobotka (22) počas kvalifikačného zápasu na majstrovstvá sveta 2026. (Autor: Sportnet/Matej Sagan)
Titanilla Bőd|15. nov 2025 o 07:45
ShareTweet1

Slovákom zobral dva góly VAR.

KOŠICE. Slovenská futbalová reprezentácia už má istotu baráže v kvalifikácii na majstrovstvá sveta a stále je v hre aj o priamy postup.

Rozhodlo sa o tom v piatok večer v Košiciach, kde Slováci zdolali Severné Írsko 1:0.

Víťazstvo domácich sa však nerodilo ľahko, VAR im neuznal dva góly a rozhodujúci presný zásah padol napokon v pridanom čase. Vsietil ho debutant v národnom tíme Tomáš Bobček.

Stačí mu desať minút

„Emócie sú neopísateľné. Som šťastný. Túžil som po prvom štarte v reprezentácii a ten som dostal. To, že som dal aj gól, je taká čerešnička,“ poznamenal útočník Lechie Gdaňsk.

Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Severné Írsko (kvalifikácia MS vo futbale 2026)
Na snímke hráč Slovenska Lukáš Haraslín (17) a hráč Severného Írska Trai Hume (5) počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.
Na snímke hráč Severného Írska Dion Charles (9) a hráč Slovenska Milan Škriniar (14) počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.
Na snímke hráč Severného Írska Conor Bradley (2) a hráč Slovenska Stanislav Lobotka (22) počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.
Na snímke hráč Slovenska Adam Obert (4) počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.
120 fotografií
Na snímke hráči Slovenska počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke hráči Slovenska počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke hráči Slovenska počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke hráči Slovenska počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke hráči Slovenska počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke hráč Slovenska Lukáš Haraslín (17) počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke hráč Slovenska Ivan Schranz (18) a hráč Slovenska Mário Sauer (7) počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke hráč Slovenska Milan Škriniar (14) počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke hráč Slovenska Adam Obert (4) a hráč Severného Írska Conor Bradley (2) počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke hráč Slovenska Dávid Hancko (16) počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke hráč Slovenska Stanislav Lobotka (22) počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke hráč Slovenska Lukáš Haraslín (17) a hráč Severného Írska Conor Bradley (2) počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke hráč Slovenska Tomáš Rigo (19) počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke hráč Slovenska Milan Škriniar (14) počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke hráč Slovenska Milan Škriniar (14) počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke hráči Slovenska počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke hráč Slovenska Stanislav Lobotka (22) počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke hráč Slovenska Norbert Gyömbér (6) počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke hráč Slovenska Milan Škriniar (14) počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke Marek Hamšík počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke hráč Slovenska Ivan Schranz (18) počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke hráč Slovenska Adam Obert (4) a hráč Severného Írska Bradley Lyons (16) počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke v strede hráč Severného Írska Trai Hume (5) počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke hráč Slovenska Dávid Hancko (16) a hráč Severného Írska Conor Bradley (2) počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke hráč Slovenska Lukáš Haraslín (17) a hráč Severného Írska Trai Hume (5) počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke hráč Slovenska Stanislav Lobotka (22) počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke hráč Slovenska Adam Obert (4) počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke v strede hráč Severného Írska Isaac Price (14) a hráč Slovenska Stanislav Lobotka (22) počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke v strede hráč Severného Írska Isaac Price (14) počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke hráč Severného Írska Daniel Ballard (4) hlavičkuje počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke hráč Slovenska Milan Škriniar (14) počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke hráč Slovenska Stanislav Lobotka (22) počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke hráč Slovenska Adam Obert (4) a hráč Severného Írska Bradley Lyons (16) počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke sprava Tomáš Rigo (Slovensko) a vľavo Conor Bradley (Severné Írsko) počas zápasu A-skupiny európskej kvalifikácie MS 2026 vo futbale Slovensko - Severné Írsko.Na snímke sprava Dávid Hancko (Slovensko) a vľavo Conor Bradley (Severné Írsko) počas zápasu A-skupiny európskej kvalifikácie MS 2026 vo futbale Slovensko - Severné Írsko.Na snímke vpravo Adam Obert (Slovensko) a vľavo Dion Charles (Severné Írsko) počas zápasu A-skupiny európskej kvalifikácie MS 2026 vo futbale Slovensko - Severné Írsko.Na snímke druhý zľava Tomáš Rigo (Slovensko) a vľavo George Saville (Severné Írsko) počas zápasu A-skupiny európskej kvalifikácie MS 2026 vo futbale Slovensko - Severné Írsko.Na snímke uprostred Tomáš Rigo (Slovensko) a vpravo George Saville (Severné Írsko) počas zápasu A-skupiny európskej kvalifikácie MS 2026 vo futbale Slovensko - Severné Írsko.Na snímke sprava David Strelec (Slovensko) a vľavo Daniel Ballard (Severné Írsko) počas zápasu A-skupiny európskej kvalifikácie MS 2026 vo futbale Slovensko - Severné Írsko.Na snímke vpravo tréner Severného Írska Michael O’Neill počas zápasu A-skupiny európskej kvalifikácie MS 2026 vo futbale Slovensko - Severné Írsko.Na snímke vpravo Dávid Hancko (Slovensko) a vľavo Peacock Farrell (Severné Írsko) počas zápasu A-skupiny európskej kvalifikácie MS 2026 vo futbale Slovensko - Severné Írsko.Na snímke uprostred asistent trénera Marek Hamšík pred zápasom A-skupiny európskej kvalifikácie MS 2026 vo futbale Slovensko - Severné Írsko.Na snímke fanúšikovia Slovenska počas zápasu A-skupiny európskej kvalifikácie MS 2026 vo futbale Slovensko - Severné Írsko.Hráči Slovenska pózujú pred zápasom A-skupiny európskej kvalifikácie MS 2026 vo futbale Slovensko - Severné Írsko v Košiciach. Na snímke hráč Slovenska Tomáš Bobček (8) oslavujúci svoj prvý gól v reprezentácií počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke hráč Slovenska Tomáš Bobček (8) oslavujúci svoj prvý gól v reprezentácií počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke hráč Slovenska Tomáš Bobček (8) oslavujúci svoj prvý gól v reprezentácií počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke hráč Slovenska Tomáš Bobček (8) oslavujúci svoj prvý gól v reprezentácií počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke hráč Slovenska Tomáš Bobček (8) striela prvý gól Slovenska počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke hráč Severného Írska Conor Bradley (2) a hráč Slovenska Dávid Hancko (16) počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke hráč Slovenska Tomáš Bobček (8) oslavujúci svoj prvý gól v reprezentácií počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke hráč Slovenska Tomáš Bobček (8) oslavujúci svoj prvý gól v reprezentácií počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke hráč Slovenska Tomáš Bobček (8) oslavujúci svoj prvý gól v reprezentácií počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke hráč Slovenska Tomáš Bobček (8) oslavujúci svoj prvý gól v reprezentácií počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke hráč Slovenska Matúš Bero (21) a hráč Severného Írska Trai Hume (5) počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke hráč Slovenska Matúš Bero (21) a hráč Severného Írska Ruairi McConville (13) počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke hráč Slovenska Dávid Strelec (15) počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke hráč Slovenska Dávid Strelec (15) počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke hráč Slovenska Dávid Hancko (16) počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke hráč Severného Írska Conor Bradley (2) počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke hráč Severného Írska Conor Bradley (2) počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke hlavný tréner Slovenska Francesco Calzona počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke hráč Slovenska Tomáš Bobček (8) oslavujúci svoj prvý gól v reprezentácií počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke hráč Slovenska Tomáš Bobček (8) oslavujúci svoj prvý gól v reprezentácií počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke hráč Slovenska Tomáš Bobček (8) oslavujúci svoj prvý gól v reprezentácií počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke hráč Slovenska Tomáš Bobček (8) oslavujúci svoj prvý gól v reprezentácií počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke hráč Slovenska Tomáš Bobček (8) hlavičkuje počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke hráč Severného Írska Bailey Peacock-Farrell (1) počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke hráč Slovenska Dávid Hancko (16) striela počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke fanúšikovia Slovenska počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke hráč Severného Írska Bailey Peacock-Farrell (1) otrasený po súboji počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke hráč Slovenska Dávid Strelec (15) počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke hráč Severného Írska Conor Bradley (2) počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke hráč Severného Írska Isaac Price (14) počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke hráč Slovenska Tomáš Bobček (8) oslavujúci svoj prvý gól v reprezentácií počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke hráč Slovenska Tomáš Bobček (8) oslavujúci svoj prvý gól v reprezentácií počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke hráč Slovenska Tomáš Bobček (8) oslavujúci svoj prvý gól v reprezentácií počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke hráč Slovenska Tomáš Bobček (8) oslavujúci svoj prvý gól v reprezentácií počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke hráč Slovenska Tomáš Bobček (8) oslavujúci svoj prvý gól v reprezentácií počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke hráč Slovenska Lukáš Haraslín (17) počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke neuznaný gól Slovenska počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke hráč Slovenska Lukáš Haraslín (17) počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke hráč Severného Írska Ruairi McConville (13) počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke hráč Slovenska Milan Škriniar (14), hráč Severného Írska Conor Bradley (2) a rozhodca István Kovács počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke hráč Slovenska Martin Dúbravka (1) počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke hráč Slovenska Tomáš Bobček (8) oslavujúci svoj prvý gól v reprezentácií počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke hráči Slovenska oslavujúci víťazstvo počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke hráči Slovenska oslavujúci víťazstvo počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.NA snímke fanúšici Slovenska počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke hráči Slovenska oslavujúci víťazstvo počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke hráči Slovenska oslavujúci víťazstvo počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke hráč Slovenska Tomáš Bobček (8) počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke hráč Slovenska Tomáš Bobček (8) počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke hráči Slovenska oslavujúci víťazstvo počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke rozhodca István Kovács ukazuje červenú kartu hráčovi Sev. Írska počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke zľava hráč Severného Írska Isaac Price (14), hráč Slovenska Ľubomír Tupta (11) a hráč Severného Írska Justin Devenny (15) počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke hráč Slovenska Ľubomír Tupta (11) a hráč Severného Írska Justin Devenny (15) počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke hráč Slovenska Ľubomír Tupta (11) a hráč Severného Írska Ciaron Brown (22) počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke hráč Slovenska Ľubomír Tupta (11) a hráč Severného Írska Ciaron Brown (22) počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke hráč Slovenska Ľubomír Tupta (11) a hráč Severného Írska Ciaron Brown (22) počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke hráč Slovenska Tomáš Bobček (8) počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke hráči Slovenska oslavujúci víťazstvo počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke hráči Slovenska oslavujúci víťazstvo počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke hlavný tréner Slovenska Francesco Calzona počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke hráči Slovenska oslavujúci víťazstvo počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke hráči Slovenska oslavujúci víťazstvo počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke hráč Slovenska Tomáš Bobček (8) počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke hráč Slovenska Tomáš Bobček (8) počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke hráči Slovenska oslavujúci víťazstvo počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke hráč Slovenska Ľubomír Tupta (11) a hráč Slovenska Tomáš Bobček (8) počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke hráč Slovenska Tomáš Bobček (8) počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke hráč Slovenska Ľubomír Tupta (11) počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.Na snímke hráč Slovenska Ľubomír Tupta (11) a hráč Severného Írska Ciaron Brown (22) počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom v Košiciach.

Aktuálne má výbornú formu, v Ekstraklase je najlepším strelcom s deviatimi gólmi. „Z klubu som si priniesol pohodu a som rád, že som to ukazoval aj na tréningoch reprezentácie,“ doplnil.

Tréner Francesco Calzona vyzdvihol, že Bobček pracuje „tvrdo a v tichosti“ a v poslednom období sa veľmi zlepšil.

„Čím viac nejaký útočník rozmýšľa o góloch, tým častejšie sa stáva, že tie góly neprichádzajú. Aj preto som sa začal sústrediť na prácu, na to, čo môžem ovplyvniť na ihrisku,“ vysvetľoval 24-ročný útočník.

Bezprostredne po zápase sa ešte nestihol dlhšie porozprávať s trénerom. „Pogratuloval mi a ja som mu povedal, že mi stačí desať minút,“ smial sa Bobček.

VIDEO: Tomáš Bobček po zápase

Haraslín ho skasíruje

Úsmev na tvári mal aj Lukáš Haraslín. „Veľké mužstvá dokážu vyhrávať zápasy v pridanom čase a nám sa to podarilo už viackrát,“ zdôraznil kapitán pražskej Sparty.

V reprezentácii je aj pokladníkom. Práve jemu teda musí zaplatiť niečo autor gólu Tomáš Bobček.

„Bude ho to stáť veľa, ale to ostane medzi nami v kabíne. A myslím si, že v takýchto chvíľach každý hráč je rád. Skasírujem ho tak, ako sa patrí,“ smial sa Haraslín.

Dvakrát bol blízko ku gólu po priamych kopoch, v oboch prípadoch mu však prekazila radosť VAR.

Prvý raz gól neplatil pre Škriniarov ofsajd, potom zase pre ruku Davida Strelca.

VIDEO: Lukáš Haraslín po zápase

Všetci verili až do konca

Strelec si bol vedomý, že sa lopty dotkol rukou. „Vedel som, že to nebude gól, ale potešil som sa, lebo nikdy neviete, ako to bude vyzerať na kamere. Išiel som do súboja s kapitánom hostí, ale vedel som, že som mal ruku a pravdepodobne to rozhodca neuzná,“ prezradil futbalista Middlesbrough.

„Aj v Luxembursku sme rozhodli zápas v 90. minúte. Všetci sme verili. Ja už som bol na lavičke, už som sa na to ani nemohol pozerať. Mužstvo je naozaj silné a dokázalo to aj tentoraz,“ doplnil Strelec.

VIDEO: David Strelec po zápase

Odkiaľ pramení táto mentálna sila? Stanislav Lobotka v tom má jasno. „Či nám góly uznajú alebo neuznajú, máme nejaké návyky, ako chceme hrať,“ vyzdvihol.

„Tréner nastavil mentalitu, dal nám silu, že môžeme vyhrať s každým, že sme dobrí futbalisti a keď budeme robiť to, čo máme, tak môžeme byť úspešní. Máme veriť jemu, máme veriť spoluhráčom a úspech sa dostaví,“ podčiarkol stredopoliar Neapola.

Po dvoch neuznaných góloch však aj on tŕpol. Po víťaznom góle Bobčeka sa najprv ani neodvážil tešiť. „Je to ako keď pozvete peknú babu na rande a ona dvakrát nepríde. Tretíkrát už nedúfate,“ trefne poznamenal Lobotka.

VIDEO: Stanislav Lobotka po zápase

Výborná atmosféra

Atmosféru v Košiciach si pochvaľovali všetci hráči. „Ja som ani nepočul záverečný hvizd, fanúšikovia boli takí hluční,“ vravel Bobček.

„Fanúšikovia nás hnali dopredu celých sto minút,“ poznamenal Haraslín.

Pred rokom hrala reprezentácia v Košiciach s Azerbajdžanom. Aj ten zápas sa skončil víťazstvom Slovákov.

„Už vtedy tu bola super atmosféra. V takýchto ťažkých zápasoch vám ľudia veľmi pomôžu, lebo vidia a cítia, že chcete vyhrať. A hráči sú možno unavení, ale keď počujú to povzbudzovanie, tak do toho dajú všetko,“ zdôraznil Lobotka. 

Tabuľka skupiny A

Reprezentácie

Hráč Severného Írska Conor Bradley (2) a hráč Slovenska Stanislav Lobotka (22) počas kvalifikačného zápasu na majstrovstvá sveta 2026.
Hráč Severného Írska Conor Bradley (2) a hráč Slovenska Stanislav Lobotka (22) počas kvalifikačného zápasu na majstrovstvá sveta 2026.
Ako keď pekná baba dvakrát nepríde na rande. Tretíkrát už nedúfate, vravel Lobotka
Titanilla Bőd|dnes 07:45|1
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»Ako keď pekná baba dvakrát nepríde na rande. Tretíkrát už nedúfate, vravel Lobotka