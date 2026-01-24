ONLINE: Miešaná štafeta dnes, Svetový pohár v biatlone LIVE (Nové Mesto na Morave)

Sledujte s nami ONLINE prenos z miešanej štafety žien v rámci Svetového pohára v biatlone v českom stredisku Nové Mesto na Morave.

Svetový pohár v biatlone 2025/2026 pokračuje podujatím v českom stredisku Nové Mesto na Morave. Sobotňajší program uzatvorí miešaná štafeta.

Slovensko nastúpi v zložení Paulína Bátovská Fialková, Anastasia Kuzminová, Jakub Borguľa a Šimon Adamov.

Biatlon sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

Vítam všetkých priaznivcov Biatlonu pri sledovaní online textového prenosu zo Zmiešanej štafety mužov a žien. Dejiskom podujatia je české Nové Mesto na Moravě.

Predošlú zmiešanú štafetu mužov a žien vyhrali Francúzi pred Talianmi a Nórmi. Slovensko v nej obsadilo 10. miesto. Dnes sa predstaví v zložení Bátovská Fialková/Kuzminová/Borguľa/Adamov.
ZOH + Svetový pohár v biatlone 2025/2026

Biatlon

