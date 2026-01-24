ONLINE: Miešaná štafeta dnes, Svetový pohár v biatlone LIVE (Nové Mesto na Morave)

Svetový pohár v biatlone 2025/2026 pokračuje podujatím v českom stredisku Nové Mesto na Morave. Sobotňajší program uzatvorí miešaná štafeta.
Slovensko nastúpi v zložení Paulína Bátovská Fialková, Anastasia Kuzminová, Jakub Borguľa a Šimon Adamov.
Biatlon sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE: Miešaná štafeta dnes (Svetový pohár v biatlone, Nové Mesto na Morave, naživo, LIVE, sobota, výsledky)
Biatlon 2025
24.01.2026 o 15:10
Zmiešaná štafeta mužov a žien, Nové Město na Morave
Plánovaný
Prenos
Vítam všetkých priaznivcov Biatlonu pri sledovaní online textového prenosu zo Zmiešanej štafety mužov a žien. Dejiskom podujatia je české Nové Mesto na Moravě.
Predošlú zmiešanú štafetu mužov a žien vyhrali Francúzi pred Talianmi a Nórmi. Slovensko v nej obsadilo 10. miesto. Dnes sa predstaví v zložení Bátovská Fialková/Kuzminová/Borguľa/Adamov.
