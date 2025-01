Bátovská Fialková opäť výborne bežala, ale mrzela ju streľba: Mala som na parádny výsledok

„Prechádza sa cez mostík a potom na strelnicu nasleduje zjazd. Pripomína mi to Oslo,“ hovorila pre STVR Anastasia Kuzminová. V budúcom roku sa v tomto stredisku bude bojovať o olympijské medaily.

V Anterselev v minulosti rýchlostné preteky vyhrala. V roku 2018, pred olympijskými hrami, bola dokonca líderkou Svetového pohára.

Teraz sa do Anterselvy vrátila v úplne inej pozícii.

Chyba je vo mne, vravela

Vo štvrtok v rýchlostných pretekoch skončila zo Sloveniek najlepšie Paulína Bátovská Fialková. Ale z 25. miesta bola sklamaná. Nevyšla jej streľba. Na ležke netrafila dva terčíky, na stojke tretí.

„Nevyšlo to vôbec. Najviac ma mrzí ležka. Neviem, čo robím za chybu. Snažila som sa cez vianoce niečo zmeniť, ale nevyšlo to. Musím hľadať, v čom bola chyba. Bežalo sa mi dobre. O to viac tie chyby mrzia. S jednou chybou to mohol byť parádny výsledok,“ vravela pre STVR.