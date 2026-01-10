ONLINE: Štafeta žien v Oberhofe dnes, Svetový pohár v biatlone LIVE

Svetový pohár v biatlone 2025/2026 má dnes na programe ďalšie preteky v nemeckom Oberhofe. Ide sa ženská štafeta na 4x6 km.
Slovenský tím nastúpi v zložení Zuzana Remeňová, Júlia Machyniaková, Anastasia Kuzminová a Mária Remeňová.
Kde sledovať biatlon v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Biatlon sledujete spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE: Štafeta žien 4x 6 km dnes (Svetový pohár v biatlone, Oberhof, naživo, LIVE, sobota, výsledky)
Biatlon 2025
10.01.2026 o 14:25
Štafeta žien 4×6 km, Oberhof
Plánovaný
Prenos
Poradie disciplíny
1. Švédsko 145 b
2. Francie 135 b
3. Česká rep. 106 b
4. Itálie 105 b
5. Norsko 103 b
6. Finsko 100 b
7. Německo 95 b
8. Rakousko 87 b
9. Slovensko 87 b
10. Švýcarsko 75 b
Vítam všetkých priaznivcov Biatlonu pri sledovaní online textového prenosu zo Štafety žien na 4x6km. Dejiskom podujatia je nemecký Oberhof
Predošlú štafetu ovládli Švédky pred Nórkami a Nemkami. Slovenky obsadili výborné 5. miesto. Dnes, ale naše reprezentantky kvôli absencií Paulíny Bátovskej Fialkovej a Emy Kapustovej pôjdu v obmenenom zložení. Oproti predošlej štafete ich nahradia Zuzana Remeňová a Júlia Machyniaková.
Predošlú štafetu ovládli Švédky pred Nórkami a Nemkami. Slovenky obsadili výborné 5. miesto. Dnes, ale naše reprezentantky kvôli absencií Paulíny Bátovskej Fialkovej a Emy Kapustovej pôjdu v obmenenom zložení. Oproti predošlej štafete ich nahradia Zuzana Remeňová a Júlia Machyniaková.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 14:25.