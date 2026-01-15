ONLINE: Štafeta mužov v Ruhpoldingu na 4x7,5 km dnes, Svetový pohár v biatlone LIVE

Svetový pohár v biatlone 2025/2026 pokračuje podujatím v nemeckom Ruhpoldingu. Na programe je mužská štafeta na 4x7,5 km.
Slovensko v pretekoch nebude mať zastúpenie.
Biatlon 2025
15.01.2026 o 14:30
Štafeta mužov 4×7,5 km, Ruhpolding
Plánovaný
Prenos
Poradie disciplíny
1. Norsko 270 b
2. Francie 225 b
3. Švédsko 195 b
4. Německo 155 b
5. USA 146 b
6. Itálie 145 b
7. Česká rep. 120 b
8. Estonsko 104 b
9. Ukrajina 102 b
10. Švýcarsko 95 b
...
11. Slovensko 47 b
Vítam všetkých priaznivcov Biatlonu pri sledovaní online textového prenosu zo Štafety mužov na 4x7,5km. Dejiskom podujatia je nemecký Ruhpolding.
Predošlú štafetu vyhrali Nóri pred Francúzmi a Švédmi. Slovensko ani v Ruhpoldingu v mužskej štafete štartovať nebude, keďže muži bojujú o účasť na Olympijských hrách, kde sa výsledky zo štafiet neberú a tak sa väčšina našich mužov predstaví na domácom IBU Cupe v Osrblí a do Ruhpoldingu pôjdu len traja.
