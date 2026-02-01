Štafetu na európskom šampionáte ovládli Nóri. Slováci dlho bojovali o prvú desiatku

Isak Leknes Frey.
Isak Leknes Frey. (Autor: TASR/AP)
TASR|1. feb 2026 o 12:38
Slovensko nastúpilo v zostave Damián Cesnek, Artur Ischakov, Tomáš Sklenárik a Matej Badáň.

ME v biatlone 2026 v Sjusjöene

Výsledky - štafeta mužov na 4x7,5 km:

1.

Nórsko

1:17:08,4 h

(1 tr. okruh + 8 dobíjaní)

2.

Nemecko

+6,5 s

(2+10)

3.

Francúzsko

+55,2

(1+13)

4.

Taliansko

+1:45,4 min

(2+10)

5.

Švédsko

+2:05,7

(2+11)

6.

Fínsko

+2:18,0

(0+11)

14.

Slovensko

+6:12,5

(3+10)

Nórsky biatlonový tím triumfoval v nedeľnej štafete mužov na ME v Sjusjöne. V domácom stredisku o 6,5 sekundy predstihol Nemcov a pódium doplnili so stratou 55,2 s Francúzi. Slovenská reprezentácia obsadila spomedzi 24 štartujúcich krajín 14. miesto.

Nórsku štafetu doviedol do cieľa Leknes Isak Frey, ktorý má za sebou úspešný kontinentálny šampionát.

V sobotu získal titul majstra Európy v stíhacích pretekoch a strieborné medaily si odniesol zo stredajších vytrvalostných pretekov a piatkového šprintu.

Slovensko nastúpilo v zostave Damián Cesnek, Artur Ischakov, Tomáš Sklenárik a Matej Badáň. Cesnek po solídnom prvom kole zvládol ležku až po vyriešení problému s dobíjaním.

Stojka mu vyšla lepšie, ale napokon odovzdal až na 15. mieste. Ischakov sa v ľahu taktiež trápil s dobíjaním, ale po výbornej stojke posunul slovenskú štafetu na 13. priečku.

Sklenárik zaujal najmä stopercentnou položkou v stoji a aj on predbehol dvoch súperov. Badáň tak začínal svoj úsek na 11. pozícii, no po záverečnej položke musel ísť až na tri trestné okruhy a napokon finišoval štrnásty.

Biatlon

