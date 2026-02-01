Štafetu na európskom šampionáte ovládli Nóri. Slováci dlho bojovali o prvú desiatku

ME v biatlone 2026 v Sjusjöene
Výsledky - štafeta mužov na 4x7,5 km:
1.
Nórsko
1:17:08,4 h
(1 tr. okruh + 8 dobíjaní)
2.
Nemecko
+6,5 s
(2+10)
3.
Francúzsko
+55,2
(1+13)
4.
Taliansko
+1:45,4 min
(2+10)
5.
Švédsko
+2:05,7
(2+11)
6.
Fínsko
+2:18,0
(0+11)
14.
Slovensko
+6:12,5
(3+10)
Nórsky biatlonový tím triumfoval v nedeľnej štafete mužov na ME v Sjusjöne. V domácom stredisku o 6,5 sekundy predstihol Nemcov a pódium doplnili so stratou 55,2 s Francúzi. Slovenská reprezentácia obsadila spomedzi 24 štartujúcich krajín 14. miesto.
Nórsku štafetu doviedol do cieľa Leknes Isak Frey, ktorý má za sebou úspešný kontinentálny šampionát.
V sobotu získal titul majstra Európy v stíhacích pretekoch a strieborné medaily si odniesol zo stredajších vytrvalostných pretekov a piatkového šprintu.
Slovensko nastúpilo v zostave Damián Cesnek, Artur Ischakov, Tomáš Sklenárik a Matej Badáň. Cesnek po solídnom prvom kole zvládol ležku až po vyriešení problému s dobíjaním.
Stojka mu vyšla lepšie, ale napokon odovzdal až na 15. mieste. Ischakov sa v ľahu taktiež trápil s dobíjaním, ale po výbornej stojke posunul slovenskú štafetu na 13. priečku.
Sklenárik zaujal najmä stopercentnou položkou v stoji a aj on predbehol dvoch súperov. Badáň tak začínal svoj úsek na 11. pozícii, no po záverečnej položke musel ísť až na tri trestné okruhy a napokon finišoval štrnásty.