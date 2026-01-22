Slovenská dvojica na ME siahala na medailu, nádeje zhasla pokazená streľba

TASR|22. jan 2026 o 14:42
Maťko musel absolvovať tri trestné kolá.

ME juniorov 2026 - štafeta dvojíc

1.

Ukrajina

37:29,1 min

0 tr. okruhov + 5 dobíjaní

2.

Švajčiarsko

+ 3,3 s

0+9

3.

Lotyšsko

+ 17,9 s

1+11

7.

Slovensko

+ 1:36,4 min

3+10

Slovenská biatlonová dvojica Michaela Straková a Martin Maťko obsadila 7. miesto vo štvrtkovej miešanej štafete na majstrovstvách Európy juniorov.

Vo fínskej Imatre sa z triumfu radovalo ukrajinské duo Tetiana a Taras Tarasjukovci, ktoré o 3,3 sekundy predstihlo švajčiarsky pár na druhej a o 17,9 s lotyšských reprezentantov na tretej priečke.

Slovenské duo dlho živilo nádej na medailu, dokonca aj na zlato. Straková, ktorá v stredu získala vo vytrvalostných pretekoch na 12,5 km bronz, odovzdávala prvýkrát na štvrtej priečke a Maťko sa s ňou neskôr vymenil na druhej.

Straková sa dokonca dostala na čelo poradia a prvú priečku si držal aj Maťko, lenže slovenský reprezentant musel ísť po predposlednej streľbe až na tri trestné okruhy, čím nádej na medailu zhasla.

Slovenský biatlonista Martin Maťko
Slovenský biatlonista Martin Maťko
dnes 14:42
