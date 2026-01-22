Slovenská dvojica na ME siahala na medailu, nádeje zhasla pokazená streľba

ME juniorov 2026 - štafeta dvojíc
1.
Ukrajina
37:29,1 min
0 tr. okruhov + 5 dobíjaní
2.
Švajčiarsko
+ 3,3 s
0+9
3.
Lotyšsko
+ 17,9 s
1+11
7.
Slovensko
+ 1:36,4 min
3+10
Slovenská biatlonová dvojica Michaela Straková a Martin Maťko obsadila 7. miesto vo štvrtkovej miešanej štafete na majstrovstvách Európy juniorov.
Vo fínskej Imatre sa z triumfu radovalo ukrajinské duo Tetiana a Taras Tarasjukovci, ktoré o 3,3 sekundy predstihlo švajčiarsky pár na druhej a o 17,9 s lotyšských reprezentantov na tretej priečke.
Slovenské duo dlho živilo nádej na medailu, dokonca aj na zlato. Straková, ktorá v stredu získala vo vytrvalostných pretekoch na 12,5 km bronz, odovzdávala prvýkrát na štvrtej priečke a Maťko sa s ňou neskôr vymenil na druhej.
Straková sa dokonca dostala na čelo poradia a prvú priečku si držal aj Maťko, lenže slovenský reprezentant musel ísť po predposlednej streľbe až na tri trestné okruhy, čím nádej na medailu zhasla.