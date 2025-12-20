Šanca na víťazstvo je veľká. Bátovská Fialková vyštartuje s minimálnou stratou

Paulína Bátovská Fialková sa teší po pretekoch šprintu v Annecy-Le Grand Bornand.
Paulína Bátovská Fialková sa teší po pretekoch šprintu v Annecy-Le Grand Bornand. (Autor: Igor Stančík/Slovenský biatlon)
Sportnet|20. dec 2025 o 06:00
ShareTweet0

Pozrite si nomináciu Slovenska na stíhacie preteky žien vo francúzskom Annency-Le Grand Bornand.

Svetový pohár v biatlone 2025/2026 pokračuje vo francúzskom stredisku Annecy-Le Grand Bornand ďalšími individuálnymi pretekmi v sezóne. Od 12.15 h predstavia v šprinte ženy.

Slovensko bude reprezentovať dvojia pretekárok - Paulína Bátovská Fialková a Mária Remeňová.

V šprinte zašla prvá menovaná fantastický výsledok, keď po bezchybnej streľbe finišovala na piatom mieste.

Na víťazku pretekov, Švédku Hannu Öbergovú, stratila 16 sekúnd, čo znamená, že s takou stratou vyštartuje aj do stíhacích pretekov.

Kde sledovať Svetový pohár v biatlone?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Bátovská Fialková má na toto stredisko fantastické spomienky. V minuloročných pretekoch s hromadným štartom sa jej podarilo vybojovať tretie miesto.

Ako druhá zo Sloveniek vyštartuje do pretekov M. Remeňová, ktorá má štartové číslo 46. Na víťazku šprintu stratila 1:48 min.

Priame prenosy z pretekov odvysielajú stanice Šport STVR, ČT Sport, ARD či Eurosport 1 a textové online prenosy nájdete na Sportnet.sk.

Štartové čísla - stíhacie preteky žien v Annecy

Číslo

Meno

Krajina

Strata na líderku

5

Paulína Bátovská Fialková

Slovensko

+ 16 s

46

Mária Remeňová

Slovensko

+ 1:48 min

Biatlon

Paulína Bátovská Fialková sa teší po pretekoch šprintu v Annecy-Le Grand Bornand.
Paulína Bátovská Fialková sa teší po pretekoch šprintu v Annecy-Le Grand Bornand.
Šanca na víťazstvo je veľká. Bátovská Fialková vyštartuje s minimálnou stratou
dnes 06:00
Nachádzate sa tu:
Domov»Zimné športy»Biatlon»Šanca na víťazstvo je veľká. Bátovská Fialková vyštartuje s minimálnou stratou