Šanca na víťazstvo je veľká. Bátovská Fialková vyštartuje s minimálnou stratou

Svetový pohár v biatlone 2025/2026 pokračuje vo francúzskom stredisku Annecy-Le Grand Bornand ďalšími individuálnymi pretekmi v sezóne. Od 12.15 h predstavia v šprinte ženy.
Slovensko bude reprezentovať dvojia pretekárok - Paulína Bátovská Fialková a Mária Remeňová.
V šprinte zašla prvá menovaná fantastický výsledok, keď po bezchybnej streľbe finišovala na piatom mieste.
Na víťazku pretekov, Švédku Hannu Öbergovú, stratila 16 sekúnd, čo znamená, že s takou stratou vyštartuje aj do stíhacích pretekov.
Bátovská Fialková má na toto stredisko fantastické spomienky. V minuloročných pretekoch s hromadným štartom sa jej podarilo vybojovať tretie miesto.
Ako druhá zo Sloveniek vyštartuje do pretekov M. Remeňová, ktorá má štartové číslo 46. Na víťazku šprintu stratila 1:48 min.
Priame prenosy z pretekov odvysielajú stanice Šport STVR, ČT Sport, ARD či Eurosport 1 a textové online prenosy nájdete na Sportnet.sk.
Štartové čísla - stíhacie preteky žien v Annecy
Číslo
Meno
Krajina
Strata na líderku
5
Paulína Bátovská Fialková
Slovensko
+ 16 s
46
Mária Remeňová
Slovensko
+ 1:48 min