Ženská štafeta se pojede v této sezoně už podruhé. Ve švédském Östersundu se po polovině závodu se zdálo, že za vítězstvím míří Norsko, ale domácí kometa Elvira Öbergová na třetím úseku porazila Knottenovou o více jak minutu a rázem bylo ve vedení Švédsko.



Z výhry se ale nakonec přeci jen radoval norský kvartet, za nějž poslední úsek zvládla velmi dobře Ingrid Landmark Tandrevoldová, zatímco starší ze sester Öbergových Hanna neustála tíhu poslední střelby o prvenství a musela na trestné kolo. V posledním běžeckém okruhu pak měla co dělat, aby dokončila závod na druhém místě před ve velmi dobré formě závodící Franziskou Preussovou, ta nakonec dovezla Německo do cíle na bronzové příčce.



Skvělý výkon výkon předvedly Tereza Voborníková s Jessicou Jislovou, jež po polovině závodu držely Česko na fantastickém druhém místě. Bohužel, Markéta Davidová musela vleže na jedno trestné kolo, kvůli němuž předávala pomyslný štafetový kolík Lucii Charvátové na čtvrtém místě s minutovou ztrátou na stupně vítězů a poslední česká závodnice přidala do střeleckých statistik další dvě trestná kola z ležky, takže ve výsledku dokončila závod na šestém místě, přeskočily ji týmy Švýcarska a Francie.