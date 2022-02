Röiselandová je po skvelom výkone zlatá, Paulína Fialková bojovala o medailu

Napokon obsadila 14. miesto, v cieli odstup +1:27,7 min. Ak by nemusela zamieriť na trestný okruh, mohla by v cieli bojovať o 5. priečku, ktorá patrila Nórke Ingrid Landmarkovej Tandrevoldovej s mankom + 1:00,2 min.

Röiselandová potvrdila post najlepšej biatlonistky sezóny. Vo Svetovom pohári jej patrí žltý dres líderky celkového poradia i červený pre najlepšiu ženu šprintu. Pri ideálnych poveternostných podmienkach neminula terč, tak ako päť najlepších žien v cieli a triumfovala s pohodlným náskokom 30,9 s.

"Dnes to bola pre mňa dokonalá jazda. Zrejme to boli moje najlepšie preteky v kariére a vyšlo to práve na olympiáde. Tieto trate mimoriadne bolia, no cítim sa silná. Už mám tri medaily a olympiáda iba začala. To je sen," tešila sa zlatá Nórka v rozhovore pre Eurosport.