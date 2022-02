Fialková mohla bojovať o medailu. V špritne prekvapila

PEKING, BRATISLAVA. Málo biatlonistov si to vedelo predstaviť, ale v biatlonovom areáli v Čang-ťia-kchou sa v piatok vietor stíšil takmer na minimum. Prestalo fúkať.

V nedeľňajšej stíhačke vybehne na trať so stratou 87 sekúnd na Nórku Röiselandovú.

Fialková tušila, že výsledok v šprinte je kľúčový pre dobrú východiskovú pozíciu v stíhacích pretekoch a teoretickú šancu na postup do pretekov s hromadným štartom.

V bežeckej časti výborne bojovala a dosiahla 14. miesto. Ak by mala bezchybnú streľbu zrejme by skončila v najlepšej šestke.

Do nedeľňajších stíhacích pretekov sa kvalifikovali zo slovenských biatlonistiek len sestry Fialkové.

V Pekingu si vybojovala druhé zlato.

„Boli to perfektne preteky, asi jedny z najlepších v živote. A tým že to vyšlo na olympiáde, ani neviem, čo mám povedať. Bol to skvelý deň," tešila sa Röiselandová.

Na medailu premenila Röiselandová každý štart. Zlato získala spolu s kolegami v miešanej štafete a bronz v individuálnych pretekoch.

Tridsaťjedenročná Nórka sa môže stať najúspešnejším športovcom na ZOH 2022. V Pekingu ju čakajú ešte ďalšie tri štarty.

Navyše v stíhacích pretekoch vybehne s 30-sekundovým náskokom pred súperkami. Bolo by veľkým prekvapením, ak by v stíhačke nepridala ďalšiu medailu.

Striebro si v šprinte vybojovala Elvira Öbergová. Bronz získala Dorothea Wiererová.

Všetky informácie o ZOH Peking 2022