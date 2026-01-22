Borguľa mal šancu na najlepší výsledok. Znovu ma sklamala stojka, hovorí

Slovenským biatlonistom nevyšli záverečné individuálne preteky pred začiatkom zimných olympijských hier v Miláne a Cortine d´Ampezzo.
Kým Jakub Borguľa mal našliapnuté na najlepší výsledok vo Svetovom pohári a pripravila ho oň až posledná streľba, tak Šimon Adamov pokazil skrátené vytrvalostné preteky na 15 km v Novom Mesto na Morave už v úvode a v cieli ich označil za asi najhoršie v celej sezóne.
Borguľa s Adamovom sú jediní mužskí zástupcovia slovenského biatlonu, ktorí sa predstavia už o tri týždne pod piatimi kruhmi v Taliansku.
Mal našliapnuté na svoje maximum
Prvý menovaný odštartoval poslednú individuálnu previerku nulou na prvej ležke, na stojke síce spravil jednu chybu, no po tretej, opäť čistej položke mal stále našliapnuté na svoje maximum vo Svetovom pohári.
Tým je 31. miesto zo šprintu v nemeckom Oberhofe. Na poslednej stojke však nesklopil druhý a štvrtý terč a v cieli čakal, či sa vôbec dostane na body. Nakoniec to tesne vyšlo na 39. miesto, čo je jeho druhé najlepšie umiestnenie v kariére.
„Je mi to ľúto, myslel som si, že to bude fakt dobré, ale znovu ma sklamala stojka na tej poslednej streľbe a je to na nič. Bola tam už aj dosť únava.
Spravil som dosť prípravu na tú položku, dlhšie som tam postál a boli to také hlúpe chyby, mohol som sa im vyhnúť,“ zhodnotil pre TASR.
Adamov začal hneď na úvod s dvoma chybami a s nelichotivou bilanciou 2-2-0-3 nemohol pomýšľať na dobrý výsledok. Nakoniec z toho bolo až 88. miesto.
S tým sa nedá urobiť nič
„Tento rok mi vytrvalostné preteky celkom išli a preto som bol sklamaný už po prvej streľbe, keď som odchádzal s dvojkou. Nepotešila ani tá druhá. Tretia streľba bola jediná, ktorá sa mi dnes podarila ako tak postrážiť.
A na štvrtej už fakt neviem, čo som robil. Tri chyby a dokopy sedem, to je strašne veľa a s tým sa nedá urobiť nič,“ vyznal sa.
Obaja by v Novom Meste na Morave mali štartovať aj v sobotňajších mixoch, čo budú ich posledné preteky pre olympijskou premiérou.
Borguľa si užíva atmosféru v českom stredisku, v ktorom štartoval premiérovo v SP: „Je to úžasné, bol som tu raz ako malé dieťa pozrieť preteky, keď tu bola Nasťa Kuzminová s Pavlínou Bátovskou Fialkovou a Nasťa to vtedy vyhrala. Bol to super zážitok a ani sa mi nesnívalo, že tu budem takto pretekať niekedy aj ja.“
Pred štartom absolvuje ešte záverečnú prípravu, v ktorej sa pokúsi vyladiť formu na najväčší športový sviatok. „Je to splnený sen každého športovca. Myslím si, že ten bežecký výkon môže byť na olympiáde dobrý.
Na trati sa cítim dobre. Ideme tam trochu skôr do toho strediska, tak si myslím, že ešte spravíme kus dobrej roboty a bude to dobré,“ dodal.
Aj Adamov verí, že v posledných troch týždňoch pred štartom ešte vylepší formu, najmä streleckú.
„Dnes to boli otrasné preteky, dovolím si tvrdiť, že najhoršie v tejto sezóne. Dúfam, že sa z toho nejako otrasiem a pred olympiádou sa to vylepší.
Určite sa tam ešte dá niečo spraviť. Pôjdem na aklimatizačnú prípravu do výšky a uvidíme, ale myslím si, že mimo tieto preteky som už mal streľbu celkom v poriadku,“ povedal.