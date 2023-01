Vyzerá to skôr na kolieskové lyže, vraví biatlonista o MS v Oberhofe

BRATISLAVA. Asfaltové cesty sú mokré, okolo nich blato a tráva. Nie je to pekný pohľad. V biatlonovom areáli v nemeckom Oberhofe je pokoj, nikde ani nohy. Aj snežný ratrak stojí opustený neďaleko prázdnych tribún.

O tri týždne bude tento areál hostiť majstrovstvá sveta biatlonistov. Zatiaľ však tomu nič nenasvedčuje. V piatok v Oberhofe pršalo a bolo relatívne teplo.

Organizátori areál na šampionát pripravujú, no stále chýba to podstatné - sneh. Jemný poprašok napadol v noci na pondelok. Stále je to však nedostatok.