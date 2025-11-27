Najväčšie očakávania od Bátovskej Fialkovej. Už bez nórskych bratov Böovcov

Nový ročník Svetového pohára v biatlone odštartuje v sobotu vo švédskom Östersund aj so slovenskou účasťou.
V ženskej nominácii je kvarteto Paulína Bátovská Fialková, Ema Kapustová, Anastasia Kuzminová a Zuzana Remeňová, v mužskej Jakub Borguľa, Artur Ischakov, Šimon Adamov a Tomáš Sklenárik.
Vrcholom tohto ročníka budú zimné olympijské hry v Miláne a Cortina d'Ampezzo, ktoré sa uskutočnia od 6. do 22. februára. Biatlonové súťaže sa odohrajú v Anterselve.
Slovenský zväz biatlonu (SZB) si stanovil za ciele, aby sa v Pohári národov umiestnila ženská reprezentácia v tucte najlepších tímov a mužská v prvej dvadsiatke. „Verím, že nastávajúca sezóna bude pozitívna.
Prípravu smerujeme na zimné olympijské hry, ale nechceme podceniť ani Svetové poháre počas zimy. Prajeme si aspoň jednu medailu z majstrovstiev sveta juniorov a kadetov, stalo by sa tak šiesty rok po sebe.
U žien sa spoliehame najmä na líderku Paulínu Batovskú Fialkovú a ženskú štafetu. Máme silný tím v podobe štyroch nominovaných dievčat, ktoré sa predstavia už v Östersunde.
Aj v minulej sezóne dokázali spraviť nejeden dobrý výsledok. Kľúčová bude samozrejme streľba.
Ženská štafeta bude podľa mňa silným pilierom nielen slovenského biatlonu, ale aj celého slovenského športu,“ uviedol prezident SZB Peter Vozár.
VIDEO: Peter Vozár na tlačovej konferencii
Najväčšie nádeje vkladajú do Bátovskej Fialkovej, ktorá sa pred vlaňajšou sezónou vrátila po materskej dovolenke a v Annecy dokázal vybojovať bronzovú priečku v pretekoch s hromadným štartom.
„Myslím si, že som dobre pripravená. Testy dopadli fajn.
Zabehla som svoj časový rekord, no horšie než vlani som na tom v kyslíkových parametroch, čo pripisujeme dvom chorobám za posledný mesiac,“ uviedla Bátovská Fialková, ktorá absolvovala záver prípravy vo švajčiarskom Lenzerheide.
VIDEO: Bátovská Fialková na tlačovej konferencii
Z mužov mal isté miesto v SP len Jakub Borguľa. V nominačných pretekoch v rakúskom Obertilliachu si ďalšie tri miestenky vybojovali Ischakov, Adamov a Sklenárik.
Cieľom mužov bude vybojovať si miestenky na ZOH. „Necítim sa v pozícii mužského lídra v slovenskom tíme, dobre sú na tom aj ostatní chalani. Všetci chceme skončiť na vyšších umiestneniach než vlani.
Som trošku pod stresom, pretože sa chcem dostať na zimnú olympiádu, ale verím si. Mám potrebnú silu a teším sa na súboje na trati,“ povedal 21-ročný Borguľa.
Bez nórskych bratov Böovcov
Nasledujúca sezóna bude už bez nórskych bratov Böovcov, ktorí na jar spoločne ukončili kariéry. Úspešnejší z nich Johannes Thingnes ju zavŕšil druhým miestom v celkovom poradí SP za krajanom Sturlom Holmom Laegreidom.
Ten patrí medzi favoritov aj tentokrát. „Môj veľký cieľ bol získať celkové prvenstvo. Mám pocit, že v biatlone som dosiahol už všetko, čo som chcel a teraz si môžem užívať túto jazdu. Ešte mám pred sebou veľa rokov a chcem zistiť, aký dobrý dokážem byť,“ povedal.
Jeho najväčšími konkurentmi by mali byť Talian Tommaso Giacomel, Francúzi Eric Perrot a Quentin Fillon Maillet či Švéd Sebastian Samuelsson.
Do boja o celkové poradie však prehovoria aj ďalší mladí nórski reprezentanti napríklad Isak Leknes Frey alebo Vebjörn Sörum.
Po zdravotných problémoch sa vracia Vittozziová
Medzi ženami obhajuje celkové prvenstvo Franziska Preussová. Tridsaťjedenročná Nemka získala v uplynulej zime aj malé glóbusy za šprint a preteky s hromadným štartom a v poradí vytrvalostných skončila na druhej priečke.
Napriek viacerým rokom, počas ktorých ju trápili zranenia, dokázala vystúpiť na vrchol aj na MS v Lenzerheide, kde získala premiérové individuálne zlato. „Nikdy som nestratila vášeň pre tento šport a vieru v môj potenciál,“ uviedla pre IBU.
Po zdravotných problémoch sa po roku vracia do kolotoča SP celková víťazka zo sezóny 2023/24 Lisa Vittozziová, aj keď je možné, že sa zameria najmä na domácu olympiádu.
Medzi ďalšími ašpirantkami sú Francúzky na čele s druhou v celkovom poradí uplynulej sezóny Lou Jeanmonnotovou, Švédka Elvira Öbergová, či Fínka Suvi Minkkinenová.
Program Svetového pohára
29. novembra - 7. decembra: 1. kolo v Östersunde (Švéd.)
12. - 14. decembra: 2. kolo v Hochfilzene (Rak.)
18. - 21. decembra: 3. kolo v Annecy-Le Grand-Bornand (Fr.)
8. - 11. januára: 4. kolo v Oberhofe (Nem.)
14. - 18. januára: 5. kolo v Ruhpoldingu (Nem.)
22. - 25. januára: 6. kolo v Novom Meste na Morave (ČR)
8. - 21. februára: zimné olympijské hry, biatlonové súťaže v Anterselve
5. - 8. marca: 7. kolo v Kontiolahti (Fín.)
12. - 15. marca: 8. kolo v Otepää (Est.)
19. - 22. marca: 9. kolo v Holmenkollene (Nór.)