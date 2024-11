Biatlonisti kritizujú zmeny vo Svetovom pohári. Znova sa na nás vykašľali, vraví Francúz

Pätnásť najlepších biatlonistov bude štartovať v skupine s číslami od 46 do 74. Biatlonisti od 16. do 30. miesta vo Svetovom pohári budú štartovať v druhej skupine (od 16 do 44).

Zvyšní pretekári obsadia prvú skupinu a budú vyžrebovaní aj do druhej a tretej. Celkovo však je biatlonistov viac a so štartovým číslom vyšším ako 75 by mali súťažiť pretekári s najnižšou výkonnosťou.

„Necítime, že by náš názor rešpektovali. Ponúkli sme návrhy, ako by sa dal systém upraviť. No všetky naše pripomienky zamietli. Vznikol síce dojem, že nás vypočuli, no v konečnom dôsledku sa nič nezmenilo. IBU sa na nás vykašľala,“ reagoval pre biathlonlive Eric Perrot.

Vittozziová: Znova sa musíme sa prispôsobiť

„Vo francúzskom tíme zastávame jednotný názor: Najlepší by mali štartovať v najlepších podmienkach, pretože si to svojimi výkonmi vybojovali. Túto možnosť má každý. Kto vo Svetovom pohári začínal, štartoval najskôr medzi poslednými a musel sa postupne prepracovať dopredu. Má to svoju logiku. Ak sa vám darí, zvyšujete si šancu, že budete vyhrávať. To je základ súťaženie, ale nové pravidlo toto vôbec nezohľadňuje,“ doplnil majster sveta z pretekov miešaných štafiet.

Biatlonisti sú frustrovaní, že ich pripomienky IBU ignorovala.

„Nikomu nezáleží na tom, čo si myslia športovci. Rozhodnutie platí, hoci ho väčšina nepodporila. My sa musíme prispôsobiť. Ako vždy,“ komentovala najlepšia biatlonistka uplynulej sezóny Lisa Vittozziová.

„Nie som si istý, ako dlho bude divák sledovať preteky a dlho neuvidí napríklad lídra Svetového pohára na trati. Bude vôbec sledovať preteky? Aspoň ja by som prepol na iný kanál,“ reagoval pre nórsku televíziu NRK Vetle Sjaastad Christiansen.