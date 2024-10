Vnímam, že sa Paulína zmenila. Sama hovorí, že sa cíti ako Snehulienka, vraví Vozár

V minulých sezónach mohli na Svetových pohároch štartovať štyri ženy, v tejto zime však budeme mať o jednu miestenku menej. Je to komplikácia?

Boli by sme radšej, ak by sme mali štyri alebo aj päť. Je to komplikácia, ktorú priniesol život, ale je riešiteľná. Z hľadiska logistiky a plánovania sezóny to bude náročnejšie, ale inak to nie je tragédia.