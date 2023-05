Znova biatlonovou kráľovnou. Dobrá sezóna, hovorí Paulína Bátovská Fialková

Do top desiatky sa dostala šesťkrát. "Sezóna bola dobrá, nemôžem to hodnotiť ako neúspech. Bola tretia najlepšia z hľadiska čísiel v mojom podaní.

Vnímam to však aj tak, že jej niečo chýbalo, a to bolo pódiové umiestnenie vo Svetovom pohári, čo ma mrzí, ale som spokojná z pohľadu toho, čo som do sezóny dala a ako to dopadlo.

Ktorékoľvek zo šiestich umiestnení v top 10 sa mohlo premeniť na pódium. Treba povedať, že nožnice svetovej špičky sa každým rokom rozširujú.

O pódium tak bojuje stále viac adeptiek. Bohužiaľ, na mňa to nevyšlo v uplynulej sezóne, ale vyšlo to v minulosti, takže nemôžem smútiť, že by sa mi to nikdy nepodarilo,“ uviedla Bátovská Fialková.

VIDEO: Paulína Bátovská Fialková počas galavečera v Banskej Bystrici