Nuly padajú na tréningoch. Na čo si môžu biatlonisti trúfať na ZOH?

BRATISLAVA. Predchádzajúce tri zimné olympijské hry bol pre fanúšikov okrem hokeja jednoznačným lákadlom biatlon. Kto ho predtým nesledoval, tak na vo Vancouvri, v Soči aj v Pjongčangu začal.

Na všetkých hrách žiarila predovšetkým Anastasia Kuzminová. Vo Vancouvri pridal bronz, ale aj viacero výsledkov v top10 Pavol Hurajt. V Pjongčangu sa zase výborne ukázala vo vytrvalostných pretekoch Paulína Fialková (5. miesto) a prekvapila aj ženská štafeta (rovnako 5.).

Biatlon bol v popredí. Úspechov aj záujmu. Na blížiacich sa hrách v Pekingu by to bolo skôr veľkým prekvapením, ak by sa podarilo zopakovať výsledky z predchádzajúcich ZOH.