Dokázala si, že návrat k biatlonu má význam, hovorí Fialková po úspechu svojej sestry

BRATISLAVA. Po záverečnom šprinte sezóny nemala Paulína Bátovská Fialková dôvod na úsmev. Tri chyby na strelnici a iba 44. miesto ju sklamali, no napriek tomu sa snažila nájsť v tom niečo pozitívne.

Po druhej streľbe bola ohrozená jej účasť v stíhacích pretekoch pre top 60, no príkladne zabojovala a 11. najlepším bežeckým časom v poslednom kole virtuálne predbiehala na trati jednu súperku za druhou.

"Mala som informáciu, že je to tesné a napokon som to ešte vytiahla, na čo som hrdá. Bol to jediný svetlý moment," vravela pre Slovenský biatlon.