Bátovská Fialková chce popracovať na streľbe. Jej vrchol ešte len príde, myslí si sestra Ivona

Sezóna slovenskej biatlonistky Paulíny Bátovskej Fialkovej zďaleka nebola ideálna, ale celková 28. priečka v hodnotení bojov o veľký glóbus znamená, že sa opäť zaradila do širšej svetovej špičky. A opäť ako najlepšia Slovenka.

Teraz má za sebou premiérovú sezónu po návrate do kolotoča SP po narodení dcérky a zakončila ju dvoma šiestymi miestami opäť v nórskom Osle .

"Dve šieste miesta na záver sezóny zo stíhačky a hromadného štartu sú super a určite je to povzbudivé do ďalšej letnej prípravy.

Najlepší výsledok sezóny dosiahla mama 15-mesačnej dcérky Romanky krátko pred Vianocami, keď v pretekoch s hromadným štartom vo francúzskom Annecy/Le Grand Bornand mocným finišom vybojovala tretie miesto. A to pôvodne ani nemala byť na štarte.

"Nebola to ideálna sezóna, nebudeme si nahovárať. Bežecky to však bolo super. Chcem si to udržať. V streľbe je predo mnou veľký kus práce.

Motiváciu a odhodlanie mám, ale to ešte samo o sebe nezaručí výsledky," uviedla Bátovská Fialková.