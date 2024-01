Kuzminová sa vráti po piatich rokoch. ME v Osrblí dostali definitívnu zelenú

Snehová kontrola dopadla pozitívne, šampionát sa bude konať od 24. do 28. januára.

„Sme veľmi radi, že napriek extrémnemu teplu v predchádzajúcich mesiacoch, sa nám darí zasnežovať areál do takej miery, že budeme môcť organizovať toto veľké podujatie,“ povedal prezident Slovenského zväzu biatlonu Peter Vozár. "

Jedenásť diel pracuje na plný výkon, aby dokázali vyrobiť sneh s objemom zhruba 15-tisíc m3. Aktuálne ho ešte toľko nemáme, ale veríme, že ak sa predpovede počasia výrazne nepomýlia, podarí sa nám to stihnúť tak, aby sem ku koncu budúceho týždňa už mohli prichádzať jednotlivé tímy a trate boli pripravené.“

Na ME v Osrblí by sa mala predstaviť aj najúspešnejšia slovenská biatlonistka Anastasia Kuzminová, ktorá ohlásila návrat do súťažného kolotoča.

Trojnásobná olympijská víťazka túto výzvu prijala štyri roky po ukončení kariéry ako 39-ročná.

"Medailu z majstrovstiev Európy nesľubujem fanúšikom, ani sama sebe. Chcem priniesť ľuďom emóciu z môjho súťaženia. Viem iba prisľúbiť, že poriadne zapracujem na tom, aby som nebola sklamanie.

Po tom, čo som všetko pre Slovensko dokázala, sa teším, že znovu budem môcť súťažiť," povedala Kuzminová vlani v októbri pri ohlásení svojej účasti na ME.