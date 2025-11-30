ONLINE: Zmiešaná štafeta dnes, Svetový pohár v biatlone LIVE

Svetový pohár v biatlone 2025/2026 má vo švédskom Östersunde na programe druhý súťažný deň novej sezóny a v akcii budú aj Slováci.
Nedeľňajší program uzavrú preteky štvorčlenných zmiešaných štafiet, pričom slovenské farby budú tentokrát hájiť Tomáš Sklenárik, Jakub Borguľa, Paulína Bátovská Fialková a Anastasia Kuzminová.
Kde sledovať biatlon v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Biatlon sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE: Zmiešaná štafeta dnes (Svetový pohár v biatlone, Östersund, naživo, LIVE, nedeľa, výsledky)
Biatlon 2025
30.11.2025 o 16:40
Zmiešaná štafeta mužov a žien, Östersund
Plánovaný
Prenos
Štartová listina
1. Švédsko (Nelin, Ponsiluoma)
2. Francúzsko (Jacquelin, Perrot, Braisazová-Bouchetová, Jeanmonnotová)
3. Nórsko (Strømsheim, Botn, Knottenová, Tandrevoldová)
4. Nemecko (Strelow, Kaiser, Hettichová-Walzová, Tannheimerová)
5. Taliansko (Giacomel, Hofer, Wiererová, Vittozziová)
6. Švajčiarsko (Pacal, Burkhalter, Gasparinová, Häckiová-Grossová)
7. Rakúsko (Mühlbacher, Komatz, Juppeová, Gandlerová)
8. Ukrajina (Cymbal)
9. Česká rep. (Hornig, Krčmář, Voborníková, Davidová)
10. Poľsko (Guńka, Badacz, Nędzová-Kubiniecová, Żuková)
11. Bulharsko (Zašev, Iliev, Todorovová, Hristovová)
12. Fínsko (Harjula, Seppälä, Hämäläinenová, Minkkinenová)
13. Slovinsko (Planko, Vidmar, Lampičová, Repincová)
14. Kanada (Pletz, Fleming, Peifferová, Rousseauová)
15. Slovensko (Sklenárik, Borguľa, Bátovská-Fialková, Kuzminová)
16. Belgicko (Claude, Beauvais, Cloetensová, Lieová)
17. Estónsko (Siimer, Kehva, Tomingasová, Ermitsová)
18. Litva (Strolia, Dombrovski, Kočerginová, Žurauská)
19. USA (Germain, Wright, Levinsová, Irwinová)
20. Rumunsko (Flore, Coltea, Mezdreaová, Rimbeuová)
21. Lotyšsko (Patrijuks, Mise, Bendiková, Bulinová)
22. Kazachstan (Bauer, Djussenov, Rakiševová, Jegorovová)
23. Čína (Jen, Ku, Meng, Tchang)
1. Švédsko (Nelin, Ponsiluoma)
2. Francúzsko (Jacquelin, Perrot, Braisazová-Bouchetová, Jeanmonnotová)
3. Nórsko (Strømsheim, Botn, Knottenová, Tandrevoldová)
4. Nemecko (Strelow, Kaiser, Hettichová-Walzová, Tannheimerová)
5. Taliansko (Giacomel, Hofer, Wiererová, Vittozziová)
6. Švajčiarsko (Pacal, Burkhalter, Gasparinová, Häckiová-Grossová)
7. Rakúsko (Mühlbacher, Komatz, Juppeová, Gandlerová)
8. Ukrajina (Cymbal)
9. Česká rep. (Hornig, Krčmář, Voborníková, Davidová)
10. Poľsko (Guńka, Badacz, Nędzová-Kubiniecová, Żuková)
11. Bulharsko (Zašev, Iliev, Todorovová, Hristovová)
12. Fínsko (Harjula, Seppälä, Hämäläinenová, Minkkinenová)
13. Slovinsko (Planko, Vidmar, Lampičová, Repincová)
14. Kanada (Pletz, Fleming, Peifferová, Rousseauová)
15. Slovensko (Sklenárik, Borguľa, Bátovská-Fialková, Kuzminová)
16. Belgicko (Claude, Beauvais, Cloetensová, Lieová)
17. Estónsko (Siimer, Kehva, Tomingasová, Ermitsová)
18. Litva (Strolia, Dombrovski, Kočerginová, Žurauská)
19. USA (Germain, Wright, Levinsová, Irwinová)
20. Rumunsko (Flore, Coltea, Mezdreaová, Rimbeuová)
21. Lotyšsko (Patrijuks, Mise, Bendiková, Bulinová)
22. Kazachstan (Bauer, Djussenov, Rakiševová, Jegorovová)
23. Čína (Jen, Ku, Meng, Tchang)
Vítam všetkých priaznivcov Biatlonu pri sledovaní online textového prenosu z úvodnej Zmiešanej štafety mužov a žien. Dejiskom úvodného podujatia sezóny je švédsky Östersund.
Čaká nás úvodná zmiešaná štafeta mužov a žien tejto sezóny. Svoje zastúpenie bude mať v týchto pretekoch aj Slovensko.
Čaká nás úvodná zmiešaná štafeta mužov a žien tejto sezóny. Svoje zastúpenie bude mať v týchto pretekoch aj Slovensko.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 16:40.