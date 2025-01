Českým biatlonistům se letos ve štafetách nedaří. V sestavě Hornig, Krčmář, Mareček, Štvrtecký vybojovali na úvod sezóny až dvanácté místo. V Hochfilzenu to pro stejnou čtveřici vypadalo dlouho nadějně, do závěrečného úseku vybíhal Štvrtecký ze 4. místa, ale po dvou trestných kolech dorazil do cíle devátý.

Slovenská štafeta zatím letos žádný závod nedokončila, předjeta o celé kolo byla v Kontiolahti, kde obsadila 17. místo, v Hochfilzenu ji to potkalo dokonce už na předposledním úseku a finišman Borguľa se na trať ani nedostal. Výsledkem tak byla poslední příčka ze všech 22 štafet.