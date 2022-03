Krásný dobrý den přeji všem biatlonovým příznivcům z finského Kontiolahti. Světový pohár má dnes na programu sprinty žen i mužů, my se v textovém přenosu zaměříme na to, jak si povedou děvčata. Závod začíná ve 12:45 a na startu by měly být připraveny také Markéta Davidová, Jessica Jislová, Lucie Charvátová, Eva Puskarčíková a Eliška Teplá.