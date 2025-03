ONLINE: Preteky s hromadným štartom mužov v Holmenkollene dnes, Svetový pohár v biatlone LIVE

Již jistý vítěz Světového poháru Sturla Holm Lægreid má nakročeno také k zisku celkového prvenství v závodech s hromadným startem. Jistotu ale zdaleka nemá. Na druhého Erica Perrota má náskok jen 21 bodů a také třetí Quentin Fillon Maillet ještě může reálně do souboje promluvit. Jeho ztráta činí 42 bodů. Čtvrtý Tarjei Boe má manko 67 bodů a v tom případě by musel závod vyhrát a Laegreid by musel skončit mezi posledními, stejně jako Perrot.