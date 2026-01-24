ONLINE: Miešaná štafeta dvojíc dnes, Svetový pohár v biatlone LIVE (Nové Mesto na Morave)

Svetový pohár v biatlone 2025/2026 pokračuje v českom Novom Meste na Morave. Sobotňajší program otvorí miešaná štafeta dvojíc.
Slovensko bude reprezentovať dvojica Mária Remeňová a Artur Ischakov.
kDE SLEDOVAť BIATLON?
ONLINE: Zmiešaná štafeta jednotlivcov dnes (Svetový pohár v biatlone, Nové Mesto na Morave, naživo, LIVE, sobota, výsledky)
Biatlon 2025
24.01.2026 o 13:15
Zmiešaná štafeta jednotlivcov, Nové Mesto na Moravě
Plánovaný
Prenos
Poradie disciplíny
1. Francie 155 b
2. Norsko 140 b
3. Švédsko 131 b
4. Itálie 105 b
5. Finsko 92 b
6. Německo 92 b
7. Rakousko 84 b
8. Česká rep. 78 b
9. Švýcarsko 71 b
10. USA 68 b
...
11. Slovensko 50 b
Vítam všetkých priaznivcov Biatlonu pri sledovaní online textového prenosu zo Zmiešanej štafety jednotlivcov. Dejiskom podujatia je české Nové Mesto na Moravě.
Predošlú zmiešanú štafetu jednotlivcov vyhrali Švédi pred Nórmi a Francúzmi. Slovensko v nej obsadilo 22. miesto. Dnes sa predstaví v zložení Mária Remeňová a Artur Iskhakov.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 13:15.