Pezinok chce vybudovať nový biatlonový areál. Dráha by mala fungovať celoročne

PEZINOK. Mesto Pezinok má záujem vybudovať areál pre biatlon. V stredu podpísalo memorandum o vzájomnej spolupráci so Slovenským zväzom biatlonu (SZB).

Areál by mal vyrásť v lyžiarskom stredisku Pezinská Baba, kde je správcom bývalý reprezentant Viliam Kostelník.

"Chceme vybudovať dráhu, ktorá by fungovala celoročne. Či už na nej bude asfalt, alebo sneh. Takto to funguje všade na svete, hoci my sme trochu zaspali.

Slúžiť by mal nielen profesionálnym športovcom, ale aj verejnosti. Od najmladších po najstarších.

Verím, že okruh bude mať minimálne 1,5 kilometra. Ak by sme boli smelší, mohli by sme uvažovať aj o trojkilometrovej trati.

Na strelnici sa bude strieľať laserovými zbraňami, aby sme sa vyhli veciam ako je nákup streliva a zbrojné pasy a viac sa priblížili verejnosti," informoval Kostelník.