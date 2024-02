Miesto tréningu šli na bowling. Oteplenie robí organizátorom MS v biatlone starosti

BRATISLAVA. Pri pohľade na teplomer sa môže zdať, že jar je v plnom prúde. Európu zasiahla vlna vysokých teplôt. V talianskych Alpách cez víkend namerali aj viac ako 20 stupňov Celzia. Na Slovensku sa teploty pohybujú v rozpätí 8 až 15 stupňov. Vyššie teploty neprajú zimným športom. Oteplenie a silný nárazový vietor komplikujú situáciu organizátorom majstrovstiev sveta v biatlone, ktoré hostí Nové Mesto na Morave (7. - 18. februára). Podľa meteorológov bude teplé počasie prevládať aj na budúci týždeň.

Miesto tréningu bowling Organizátori tvrdia, že bežecké trate sú pripravené a sneh môžu dopĺňať zo zásobníkov. Uskladnený je od lanskej zimy. V zásobe majú 40-tisíc metrov kubických technického snehu. V pondelok bolo v stredisku 10 stupňov Celzia. Podľa organizátorov jej snehová vrstva na tratiach dostatočne silná a mala by vydržať dva týždne aj v prípade, že sa neochladí. Biatlonisti sa v pondelok na trať nedostali. Tréningy boli zrušené kvôli silnému nárazovému vetru. Ten ohýbal stromy a pohyb v okolí trate bol nebezpečný. Športovci tak museli zvoliť náhradný program. „Boli sme i dvakrát zabehať a hrali sme bowling. Robili sme, čo sa dalo,“ hovorila Markéta Davidová pre isport.cz. Trate v predchádzajúcich dňoch skúšali najmä servismani.

„Snehu je stále dostatok. Myslím, že sa neroztopí všetok. Bude aj jedenásť stupňov, tak nečakám, že bude sneh premrznutý. Ale dúfam, že to nebude nič hrozné,“ doplnila. Deň bez tréningy Čechom zvlášť plány nenarušil. V Novom Meste sa pripravujú pravidelne a sú pripravení súťažiť aj pri aktuálnom teplom počasí. „Sme zimní športovci a máme radšej chladnejšie počasie, ale berieme to tak, ako to je. Neovplyvníme to. Robíme vonkajší šport, takže musíme súťažiť pri mínus 18 stupňoch ah pri plus 10,“ reagoval Michal Krčmář.

Kuzminová na MS po štyroch rokoch Napriek nepriaznivej predpovedi na nasledujúce dni by sa šampionát mal uskutočniť podľa plánov. Zatiaľ platí termín prvej súťaže. V stredu odštartuje MS súťaž miešaných štafiet. V piatok by mali byť na programe rýchlostné preteky žien, v sobotu zase budú súťažiť muži. V slovenskej nominácii na majstrovstvá sveta je aj olympijská víťazka Anastasia Kuzminová. Na šampionáte nastúpi po štvorročnej prestávke.

Slovenská biatlonistka Anastastia Kuzminová na trati miešanej štafety na 4x6 km na majstrovstvách Európy v biatlone v Osrblí. (Autor: TASR)

Pri poslednom štarte na MS 2019 získala titul majsterky sveta v šprinte a v stíhacích pretekoch bola šiesta. Teraz bude mať úplne iné ciele. K biatlonu sa vrátila len pred pár dňami s cieľom, aby pomohla v štafete a podporila mladý tím.

Nominácia Slovenska Muži: Tomáš Sklenárik, Damián Cesnek, Matej Kazár, Matej Badáň Ženy: Anastasia Kuzminová, Mária a Zuzana Remeňové, Júlia Machyniaková

Jej prvé vystúpenie na majstrovstvách Európy v Osrblí ukázalo, že za špičkou zaostáva. No v slovenskom tíme je stále bežecky jedna z najsilnejších. Problémy mala skôr na strelnici. Vo dvoch individuálnych súťažiach mala 76-percentnú úspešnosť streľby. V rýchlostných pretekoch minula tri terče, v stíhacích štyri. Aj Kuzminovú to viditeľne mrzelo. Uznala, že jej chýbajú súťažné štarty. To však nebolo možné, pretože pol roka musela byť zaradená najskôr do antidopingového testovania. Táto lehota však uplynula krátko pred majstrovstvami Európy. „Vravela som si, že mojim cieľom v Osrblí je oťukať sa a pozrieť sa, kde sa nachádzam z bežeckej stránky. Tie časy sú dobré, keď príde aj triafanie, tak bude obrovská možnosť získať sekundy. Uvedomujem si svoje chyby,” vravela.

Pri troch štartoch jej na strelnici robila problémy štvrtý terčík, ktorý netrafila ani raz. „To bude v najbližších dňoch cieľom, že každú streľbu začnem štvrtou ranou. Je to niečo, na čom sa dá pracovať. Je to chybička, ktorá sa objavila a je dobré, že bola tu. Horšie by bolo, keby sa objavila na väčších pretekoch,” vravela Kuzminová po poslednom štarte v Osrblí. Nastúpi v štafetách, skúsi aj šprint Na majstrovstvách Európy ukázala, že veľkým prínosom môže byť v štafete. V miešanej dokázala vytiahnuť Slovensko na svojom úseku z 10. priečky na šiestu. Napriek tomu, že má už 39 rokov, bežecky odvádza stále vysoký štandard a pri streľbe má v štafete vždy aj možnosť dobíjania.

Kuzminová tak nastúpi už na šampionáte už v stredu. V miešanej štafete obhajuje Slovensko 16. miesto. Spolu s Kuzminovou by mali nastúpiť Tomáš Sklenárik, Damián Cesnek a Mária Remeňová. Po miešanej štafete plánuje Kuzminová otestovať svoje sily aj v šprinte. „Mohla by som si vyskúšať šprint a pokúsiť sa prebojovať do stíhacích pretekov. Následne by som si pre povinnosti dala krátku pauzu a vrátila by som sa do diania 17. februára, kedy je na programe štafeta žien,“ opisovala plány novinárom v Osrblí.

Prvýkrát v tejto sezóne nastúpi aj mužská štafeta. Na štart vo Svetovom pohári nemá zabezpečenú kvótu dostatok reprezentantov. Podmienky pre štart na MS však majú splnené aj veterán Matej Kazár a junior Matej Badáň. Mužská štafeta nastúpi po prvý raz od 3. marca. Na MS sa nepredstaví aktuálne najlepšia slovenská biatlonistka Ema Kapustová, ktorá bude štartovať na juniorských majstrovstvách Európy a pripravovať sa na juniorské MS.