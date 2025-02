Mládežnícky šampionát bude bez slovenskej hviezdy. Strakovú po zlatom EYOF-e zložil vírus

Boli obavy, ako sa bude ďalej slovenský biatlon vyvíjať. Slovenský zväz biatlonu pred niekoľkými rokmi začal výrazne investovať do mládeže, aby zastavil pokles. Táto snaha trvá už niekoľko sezón.

V tejto zime už medailu na juniorských ME vybojoval Artur Ischakov. Vo vytrvalostných pretekoch vybojoval bronz. Od stredy čaká juniorov a kadetov vrchol zimnej sezóny na mládežníckych MS, ktoré sa konajú v Östersunde (26. februára – 5. marca).

Aj ona mala pôvodne na svetový šampionát do Östersundu cestovať. Vzhľadom na jej formu by takmer isto o medaily bojovala aj tu.

Borguľa je dvojnásobným majster sveta z kategórie kadetov. Hoci má 20 rokov, bude to jeho posledný mládežnícky šampionát. Medzinárodná biatlonová únia od budúceho roka posunula hranicu pre štart na týchto MS.

Lídrami slovenského tímu by mali byť Jakub Borguľa, Artur Ischakov, Šimon Adamov či Sára Pacerová.

„Ide o kostičku v zápästí. Snažili sme sa posunúť operáciu na koniec sezóny, aby som ju mohla dokončiť. Doktor mi na kontrole povedal, že by to tá ruka mala zvládnuť," vysvetľovala Straková pre TASR po návrate z EYOF-u.

Na juniorských ME v Altenbergu ukázal, že v jeho prípade všetko závisí od streľby. Vo vytrvalostných pretekoch aj v šprinte pohorel. Ale v pretekoch s hromadným štartom potvrdil, že má na medailu. Skončil štvrtý 13 sekúnd od bronzovej priečky.

Borguľu však pred seniorskými MS pribrzdilo ochorenie. Nastúpil na preteky miešaných dvojíc s Máriou Remeňovou, no vôbec mu nevyšla streľba.

Prvú medailu v slovenskej reprezentácii si vybojoval pred pár týždňami pôvodom ruský biatlonista Artur Ischakov. Ukazuje sa ako dobrý strelec.

Vzhľadom na zdravotné problémy však bol uňho cítiť tréningový výpadok a bežecky najmä na seniorských podujatiach zaostával. „Ešte musím veľa trénovať. Mám, čo robiť," reagoval pre slovenskybiatlon.sk.

Medailou by potvrdili slovenskí biatlonisti trend z minulých sezón. No aj bez pódiového umiestnenia to nebude tragédia, keďže viacerí ukázali v tejto sezóne veľký potenciál.

Priame prenosy z mládežníckeho šampionátu bude vysielať verejnoprávna STVR na kanáli :ŠPORT.