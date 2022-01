Poukázal na porušovanie ľudských práv, biatlonista kritizuje MOV

BERLÍN. Nemecký biatlonista Erik Lesser skritizoval Medzinárodný olympijský výbor (MOV) a jeho prezidenta Thomasa Bacha. Lesserovi sa nepáči rozhodnutie udeliť organizáciu zimných olympijských hier Pekingu.

"My športovci teraz musíme niesť vinu za to, čo urobil MOV. My športovci musíme prijať fakt, že ZOH sa budú konať v krajine, kde sa porušujú ľudské práva. Takže musíme byť aj kritickejší," citovala Lessera agentúra DPA.

Tridsaťtriročný Lesser povedal, že do Číny pocestuje so zmiešanými pocitmi: "Je to pre politickú situáciu v Číne. Nás športovcov sa pýtajú znova a znova, čo si o tom myslíme. Musíme zaujať stanovisko k veciam, ktoré mal vysvetliť MOV."