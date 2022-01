Fillon Maillet oslávil jubilejné víťazstvo, Slováci do stíhačky nepostúpili

V nemeckom Ruhpoldingu mal bezchybnú streľbu a do cieľa prišiel v čase 23:23,7 minúty. Líder priebežného poradia mal pred druhým Benediktom Dollom z Nemecka náskok 7,2 sekundy, na treťom mieste skončil s mankom 32,1 s a jedným trestným okruhom Bielorus Anton Smolski.

"Boli to skvelé preteky a perfektná príprava na štafetu," povedal pre televíziu Eurosport. "Myslel som si, že v žltom drese budem pod tlakom, ale cítil som sa ako superman. V pretekoch síce chýbali nórski reprezentanti, no aj tak som s výsledkom spokojný."

Maillet so štartovým číslom 17 sa do vedenia dostal po druhej streľbe a jeho priebežné víťazstvo vážnejšie ohrozil až Doll. Nemec prišiel druhýkrát na strelnicu s tesným náskokom štyroch desatín a aj keď neminul, stratil vinou pomalšej streľby takmer tri sekundy a do cieľa nabral ďalších päť.

Tretí Smolski síce raz minul na stojke a na Mailleta stratil čas aj pri behu, no aj tak odsunul z tretieho miesta Litovca Vytautasa Stroliu. Tomu záver pretekov nevyšiel napriek tomu, že neminul ani raz.

Sklenárik tiež strieľal bezchybne, aj tak mu to však na postup do nedeľňajšej stíhačky nestačilo a na víťaza stratil 2:03 min.

Dokopy dve chyby urobil Michal Šíma, ktorý obsadil konečné 93. miesto (+2:39,7). Šimon Bartko minul až štyri terče a finišoval na 101. pozícii (+3:00,8).

