Na záverečnom podujatí sezóny sa predstavia traja Slováci, najlepšiu formu má Borguľa

Svetový pohár v biatlone 2025/2026 má pred sebou záverečnú zastávku v nórskom Holmenkollene. Po ženských pretekoch je na programe šprint mužov na 10 km.
Slovensko bude v piatok reprezentovať trojica pretekárov v zložení Jakub Borguľa, Martin Maťko a Artur Ischakov.
Prvý na trati sa predstaví Borguľa, ktorý na poslednom podujatí v Otepää predviedol dva veľmi dobré výkony, hoci stíhačka mu úplne nevyšla. Na trati sa predstaví o 16:25:30 h s číslom 21.
O 12 minút neskôr vyjde na trať aj Maťko so štartovým číslom 45 a posledný zo Slovákov Ischakov vyštartuje s číslom 83.
Preteky otvorí o 16:15:30 h francúzsky pretekár Emilien Claude.
Priamy prenos pretekov odvysielajú stanice Šport STVR, ČT Sport či Eurosport 1, textový online prenos nájdete na Sportnet.sk.
Štartová listina - šprint mužov v Holmenkollene
Číslo
Meno
Krajina
Čas štartu
21
Jakub Borguľa
Slovensko
16:25:30 h
45
Martin Maťko
Slovensko
16:37:30 h
83
Artur Ischakov
Slovensko
16:56:30 h