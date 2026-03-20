Na záverečnom podujatí sezóny sa predstavia traja Slováci, najlepšiu formu má Borguľa

Jakub Borguľa počas šprintu v Otepää.
Jakub Borguľa počas šprintu v Otepää. (Autor: Matej Lepeň/Slovenský biatlon)
Sportnet|20. mar 2026 o 08:01
ShareTweet0

Pozrite si nomináciu Slovenska na šprint mužov v biatlone v nórskom Holmenkollene.

Svetový pohár v biatlone 2025/2026 má pred sebou záverečnú zastávku v nórskom Holmenkollene. Po ženských pretekoch je na programe šprint mužov na 10 km.

Slovensko bude v piatok reprezentovať trojica pretekárov v zložení Jakub Borguľa, Martin Maťko a Artur Ischakov.

Prvý na trati sa predstaví Borguľa, ktorý na poslednom podujatí v Otepää predviedol dva veľmi dobré výkony, hoci stíhačka mu úplne nevyšla. Na trati sa predstaví o 16:25:30 h s číslom 21.

O 12 minút neskôr vyjde na trať aj Maťko so štartovým číslom 45 a posledný zo Slovákov Ischakov vyštartuje s číslom 83.

Kde sledovať Svetový pohár v biatlone?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Preteky otvorí o 16:15:30 h francúzsky pretekár Emilien Claude.

Priamy prenos pretekov odvysielajú stanice Šport STVR, ČT Sport či Eurosport 1, textový online prenos nájdete na Sportnet.sk.

Štartová listina - šprint mužov v Holmenkollene

Číslo

Meno

Krajina

Čas štartu

21

Jakub Borguľa

Slovensko

16:25:30 h

45

Martin Maťko

Slovensko

16:37:30 h

83

Artur Ischakov

Slovensko

16:56:30 h

Biatlon

Jakub Borguľa počas šprintu v Otepää.
Jakub Borguľa počas šprintu v Otepää.
Na záverečnom podujatí sezóny sa predstavia traja Slováci, najlepšiu formu má Borguľa
dnes 08:01
Nachádzate sa tu:
Domov»Zimné športy»Biatlon»Na záverečnom podujatí sezóny sa predstavia traja Slováci, najlepšiu formu má Borguľa